Piñera sigue defendiendo su rechazo al Pacto Migratorio y destaca apoyo de Frei porque “entiende muy bien las responsabilidades"

El Presidente Sebastián Piñera no ha dado su brazo a torcer con el tema migratorio. Desde una actividad en Talca este miércoles, el Mandatario -nuevamente- defendió su decisión de no sumarse al Pacto Migratorio de las Naciones Unidas, ya que a su juicio entra en "contradicción" con los objetivos del país.

"¿Por qué decidimos no concurrir al pacto de Marrakech? Porque ese pacto entra en contradicción con los objetivos que tiene nuestro país, que piensan en proteger los intereses de los chilenos", dijo el jefe de Estado.

El tema migratorio ha estado en la palestra durante esta semana. La decisión de Chile -junto a otros 14 países- de restarse del Pacto Migratorio de las Naciones Unidas ha generado diversas reacciones, tanto a favor como en contra. Ante ello, Piñera se ha visto en la necesidad de explicar su decisión de restarse de dicha iniciativa.

Sin embargo, durante esta jornada, el Mandatario mostró una cara mucho más confrontacional, alegando que debe privilegiar el interés de Chile sobre el de funcionarios u organismos internacionales. "Yo quiero discutir la política de migración en Chile, con los chilenos, y no con los funcionarios internacionales".

"Podrán decir lo que quieran muchas autoridades, pero yo como Presidente de Chile siempre voy a privilegiar el interés de Chile y de los chilenos, y no el interés de los funcionarios sobre algunos organismos internacionales. Yo sé que para mucha gente estar en buena con los organismos internacionales es muy importante por razones obvias. A mí me interesa más estar en buena con el país, con los chilenos, y estamos haciendo lo que tenemos que hacer", aclaró.

Agradecido de Frei

Por otra parte, una de las figuras políticas de mayor peso que manifestó su apoyo a favor de la decisión de Sebastián Piñera, fue el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien terminó por blindar a La Moneda al sostener que "no podemos aceptar que de afuera nos estén fijando las condiciones en que entra la gente".

Palabras que cayeron muy bien al jefe de Gobierno, quien valoró las palabras del ex Mandatario. "Yo aprecio el apoyo que nos ha prestado el Presidente Frei. Yo creo que el Presidente Frei (…) entiende muy bien las responsabilidades, y en esto no hay que equivocarse, el acuerdo de Marrakech es un acuerdo que reduce o limita nuestra soberanía, incentiva la inmigración ilegal, y a la larga, si bien dice que no es vinculante, lo que establece todo ese acuerdo son obligaciones y deberes que asumen los Estados, y cuando un Estado concurre a un acuerdo, es porque quiere cumplirlo".

"Hay dos derechos que son claros, pero que no siempre son compatibles: Toda persona tiene derecho a dejar su país, salvo en aquellos países construyen muros (…) pero también todo Estado tiene derecho a decidir quién ingresa a su territorio, y cuando esos dos intereses entran en pugna, el Presidente tiene que privilegiar el interés de Chile y de los chilenos, y eso es lo que hemos hecho al no concurrir a este pacto" sostuvo el Presidente Piñera, quien reiteró que el Pacto Migratorio de la ONU le causa daño al país.

Activo en Twitter

La posición del Presidente es tajante, incluso se ha valido de Twitter como plataforma para reiterar su posición respecto a la negativa de firmar el Pacto Migratorio. "Queremos que ingresen a Chile personas que vienen a respetar nuestras leyes, integrarse a nuestra sociedad y aportar al desarrollo del país. No queremos que ingresen, e intentaremos evitarlo, aquellos que vienen a causarnos daño, como delincuentes, narcotraficantes o crimen organizado", publicó esta jornada en la red social.

Por último, Piñera recordó que actualmente hay un proyecto de ley de migración, el cual fue presentado al Congreso y que cuenta ya con la aprobación de tres comisiones de la Cámara de Diputados.