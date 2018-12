"Una justicia que tarda, pero que en definitiva llega": Diputados celebran procesamiento de Bruno Villalobos

Parlamentarios de la izquierda celebraron este martes el procesamiento del ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, por el caso de la muerte del estudiante universitario Patricio Manzano en 1985.

Una de ellas fue Carmen Hertz, parlamentaria del Partido Comunista (PC), quien calificó la acción de Mario Carroza como un triunfo. "Una justicia que tarda, pero que en definitiva llega por el crimen atroz del estudiante de ingeniería de la Universidad de Chile, Patricio Manzano, que muere como consecuencia de las torturas y tormentos crueles y brutales que se le hacen en la comisaría de Los Andes en el marco de trabajos voluntarios. Crimen que había quedado por cierta en la más absoluta impunidad".

Junto con celebrar la resolución del ministro Carroza, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados detalló que la tardanza con que se procesa a Villalobos demuestra no solo "la poca prolijidad de las autoridades civiles de todos los gobiernos post dictadura, sino que demuestra también el poder fáctico que han tenido hasta ahora las instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden".

Otro que celebró la decisión fue Leonardo Soto (PS), quien sostuvo que la determinación de Carroza "es una buena noticia que nos da la Justicia chilena, institución que nos ha ido acostumbrando a hacer la tarea que la política no ha hecho y, en este caso, el general Bruno Villalobos está siendo procesado por ser cómplice y haber cooperado en la muerte del joven universitario Patricio Manzano, que falleció víctima de torturas".

Además, añadió que "este era un hecho que se sabía y lamentablemente varios gobierno fueron ascendiendo al general Bruno Villalobos, sin considerar su participación en un delito que fue considerado de lesa humanidad. Por lo tanto, tuvo que venir la Justicia a poner las cosas en su lugar y hoy lo ha procesado y esperamos que lo detenga y le aplique alguna medida cautelar".

Según dijo Soto, "los gobiernos de la democracia, los nuestros y los de derecha, a veces dejan pasar la implicancia que tienen algunos oficiales con delitos de lesa humanidad. Me refiero a Bruno Villalobos Juan Emilio Chayre y varios otros que hoy están en servicio activo y que están siendo citados, como imputados, a causas judiciales antiguas".

"Caiga quien caiga"

Del otro lado del espectro político también hubo reacciones positivas por el procesamiento de Villalobos. El diputado de Renovación Nacional (RN), Gonzalo Fuenzalida, dijo que espera que la "institucionalidad funcione y que finalmente la justicia opere sin ningún tipo de presiones, y caiga quien caiga".

En este sentido, el parlamentario aseguró que: "Si él tuvo alguna participación, la justicia actuará en consecuencia como lo está haciendo y él tiene el derecho de defenderse y exculpar todo tipo de acusaciones que haya recibido en su contra".

El parlamentario agregó que "en materia de derechos humanos todos tienen que responder ante la justicia. La justicia tiene que actuar caiga quien caiga aunque haya ocurrido hace 30 años atrás, sabemos que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y por lo cual se pueden perseguir durante toda la vida a una persona".

Sin embargo lo que genera dudas en el diputado es cómo en el Gobierno de Bachelet pudo ser nombrado General con este proceso judicial de por medio.

"Es bastante raro que en un gobierno como el de Michelle Bachelet, que no era un gobierno de derecha, sino de centro izquierda, no haya tenido conocimiento de este hecho (...) es raro lo que sucede. ¿Por qué salen a la luz hoy día y no durante todos los años que él estuvo en el cargo? porque él estuvo en el cargo de inteligencia (...) porque finalmente estas denuncias vienen de víctimas y las víctimas no tomaron conocimiento de meses atrás sino que hace muchos años", dijo.