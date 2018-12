"Una catedral de estupidez": la dura crítica de general llamado a retiro por el Caso Catrillanca

El ex jefe de la Décima Zona de Carabineros, Rodrigo Cádiz, hizo un balance positivo de su gestión en la región de Los Lagos. Sin embargo, criticó que en el caso de la muerte de Camilo Catrillanca hubo una "catedral a la estupidez de quienes cometieron ese hecho, porque yo no tengo participación en eso".

Cádiz es uno de los 10 generales llamados a retiro junto al ex general director de la institución, Hermes Soto. Respecto a su salida, el ahora ex general señaló que "yo siento que no hay nada que reconstruir porque las confianzas están dadas, porque la función de Carabineros es mantener el orden público y aquí hay hechos que han sido puntuales, con personas que están identificadas".

El ex uniformado aseguró además que se va con la frente en alto luego de 36 años de servicio y que su lugar de residencia será en la región del Maule, donde tiene su casa, consignó Cooperativa.

Por otra parte, el general (r) dijo que todavía sigue en ejercicio de su cargo, ordenando los documentos que debe dejar a su sucesor quien todavía no ha sido designado.

A su juicio, quien debería ser su reemplazo es el ex prefecto de Llanquihue y actual segundo al mando, Patricio Yáñez.