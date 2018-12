Senador Ossandón en picada contra Kast: "Hablar de él es perder el tiempo"

El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, se refirió a la división que ha generado en el partido la figura de José Antonio Kast y aseguró que "hablar de Kast es perder el tiempo".

"Estoy convencido que es una estrategia comunicacional para salir en la prensa. (…) Kast tiene un equipo tremendo, tiene gente que le pone mucha plata y tiene una estrategia comunicacional. Hablar de eso hoy día es un absurdo, un absurdo. No ha ganado nunca una elección, me da lo mismo. Hablar de Kast es perder el tiempo. Está jugando fuera de foco", dijo Ossandón en una entrevista con Radio Universo.

"Si dice que es tan de derecha y respeta un gobierno de derecha y está ya candidateándose como presidencial y el Presidente todavía no cumple un año. Me parce una falta de respeto estar hablando de Kast. Lo encuentro una lata", agregó.

El parlamentario también sostuvo que "Kast habla de defender los valores y ¿es el único que defiende los valores? Perdóname yo he defendido mis valores muchos años. El habla de la corrupción, pero si cuando más la grande quedó por boletas falsas, él era secretario general del partido. Se le olvidó lo que hizo en el pasado. Es salvaje".

"Está creándose una figura comunicacional que no hay ni para qué seguir hablando. Una figura que no existe, que no es competitiva y que tiene mala memoria", añadió.

Respecto a la cercanía que parlamentarios de Renovación Nacional han tenido con el líder del movimiento Acción Republicana, Ossandón aclaró que "creo en la libertad. Nadie tiene que estar obligado en ningún lugar. Si hay algún diputado de RN que quiera irse, que se vaya. Si está en RN es porque va a acoger ciertos valores y ciertos principios. Pero es libre, no pasa nada que se vayan o que se vengan.Si no hay nada peor que tener a alguien amarrado. Lo que pasa es que se demuestra la falta de experiencia política".