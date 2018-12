Ossandón advierte el peligro en el discurso de Kast: "Divide, es elitista y tiene poca visión de futuro"

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón mostró su inquietud por la popularidad que está alcanzando el líder de Acción Republicana, José Antonio Kast a través de sus discursos y palabras en redes sociales.

Para Ossandón, es preocupante el rumbo que están tomando algunos parlamentarios de Chile Vamos, quienes se están acercando a la figura de Kast, como Camila Flores, de quien indica que está "en el bloque equivocado".

"No es el camino que Chile necesita, aunque respeto su forma de hacer política; polarizar la solución a los problemas reales de la gente no es 'negocio' para ningún sector político. Para mí, es como sumarse a la moda de ser extremo, de clavar la bandera lo más lejos posible para reclutar 'fanáticos' más que ciudadanos", señaló en entrevista con el diario La Tercera.

"Kast creó un personaje político como lo han hecho muchos otros en Sudamérica, y no le ha ido tan mal. Mi opinión es que ese discurso divide, es elitista y tiene muy poca visión de futuro", agregó.

Sin embargo, aclaró que "tiene el legítimo derecho a ejercer su liderazgo en los parámetros que él quiera. Los chilenos después deciden".

Sobre los parlamentarios RN que están derechizando el partido, Ossandón es claro: "Quizás, más adelante, entenderán que RN no es el partido correcto para esa visión y armarán otro. Renovación siempre se ha caracterizado por ser de centroderecha, un partido donde alguna vez Andrés Allamand trabajó por un gran acuerdo nacional para el futuro de Chile. Por eso, estos discursos así no me calzan".

Aunque volvió a declarar que los discursos de Kast y de sus adherentes son "de una desconexión tremenda".