Ministro Carroza la echa la culpa a Interpol por la confusión con Pablo Muñoz Hoffman

El ministro en visita Mario Carroza atribuyó la responsabilidad a Interpol en el extranjero por la descoordinación producida respecto a la situación del frentista Pablo Muñoz Hoffman.

“Las comunicaciones de Interpol en el extranjero no son las más fluidas respeto a nuestro país. No entregan la información en forma veraz (…) Interpol en el extranjero nos da información que no es la más fidedigna”, aseguró esta mañana el magistrado.

Ayer miércoles, la oficina de Interpol en Santiago fue informada desde Estados Unidos que se descarta definitivamente que la persona ubicada en ese país sea el frentista.

La información contradice lo que señaló el propio ministro Carroza al mediodía del 28 de diciembre pasado, cuando indicó que el frentista estaba “detectado y detenido” en EEUU, aunque ese mismo día, más tarde, Interpol Chile matizó la información, aclarando que se encontraba en una fase preliminar para verificar su identidad. Incluso, el fin de semana trascendió que Muñoz Hoffman habría obtenido la residencia estadounidense en 2016, lo que tampoco resultó efectivo.

“En un principio, se señaló que sí era, pero después, posteriormente, se tenía que verificar contra las huellas digitales y se verificaron con las huellas digitales. Ahora, lo que tenemos que hacer es ir verificando la información y eso es lo que se hizo, lo que se pidió. Se entregaron las huellas digitales y para operar contra un ciudadano norteamericano tenía que tenerse la verdadera identidad, finalizó el magistrado.

Muñoz Hoffman es uno de los 4 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que escaparon en 1996 en un helicóptero de la Cárcel de Alta Seguridad, en una operación bautizada como “Operación Vuelo de Justicia”.

Junto a Muñoz Hoffman, también se fugaron Ricardo Palma Salamanca (quien recientemente recibió el estatus de refugiado político en Francia), Mauricio Hernández Norambuena (cumple condena en Brasil por secuestro) y Patricio Ortiz Montenegro (quien reside en Suiza como asilado político).