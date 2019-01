Notarios se parapetan ante denuncia de Larraín: acusación de “lobby feroz” es para justificar retraso de su reforma

El presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, Alfredo Martin, respondió a las declaraciones del ministro de Justicia, Hernán Larraín, declarando que la acusación de un “lobby feroz” por parte del gremio sería una forma de justificar el retraso de la reforma al sistema notarial.

“Esto de acusarnos de lobby yo creo que tiene como una especie de justificación del por qué no avanza el proyecto”, dijo Martin.

El titular de Justicia acusó, en una entrevista con el diario La Tercera, que el proyecto a la reforma notarial no ha tenido la velocidad de tramitación interna en la Comisión de Constitución de la Cámara, a pesar de que está con suma urgencia. “Creemos que no se ha aquilatado lo suficientemente el peso y la necesidad de esta transformación”, dijo.

A ello agregó que “nosotros entendemos que hay un lobby feroz para impedir cambios fundamentales en este proyecto”. Declaraciones que encontraron respuesta de parte del presidente de la Asociación de Notarios, quien además señaló −en entrevista con Cooperativa− que “esto del 'feroz lobby' también ha tenido siempre el intento de acallar lo que los notarios podamos hacer y entregarnos a nosotros la responsabilidad de que no se hayan tramitado los proyectos. Sin embargo, nosotros hemos querido que se tramiten los proyectos y, si no ha ocurrido, es por razones distintas, totalmente ajenas a nosotros”.

La reforma que busca mejorar el sistema de notarios prevé 13 cambios, entre los que se encuentran la creación de un consejo resolutivo para nombrar a los notarios, reducir los trámites que deben realizarse en notarías y la realización de trámites a través de internet.

Al respecto, Martin indicó que “el avance del proyecto, el que no sea de la velocidad que el Gobierno quiere, no se puede atribuir a otras causas que no sean la extensión, complejidad y diversas materias que se propusieron abordar, que requieren que sean debidamente estudiadas y debatidas con su debida profundidad”.

Por otra parte, Alfredo Martin precisó que “el lobby es legal y los estamos haciendo absolutamente dentro del marco legal. Hemos presentado minutas que han sido abiertas, que han sido públicas”.

Además, negó que haya mantenido reuniones con parlamentarios y que “lo que hace la Asociación de Notarios es entregar minutas abiertas, públicas, dando a conocer cuál es su pensamiento respecto a un determinado tema”.

Las críticas de la Comisión

Desde la Comisión de Constitución también rechazaron las palabras del ministro de Justicia. En esa línea, el diputado humanista Tomás Hirsch dijo que ha sido el propio Gobierno quien le ha dado prioridad a otros proyectos, como el que modifica el sistema del Servicio Nacional de Menores (Sename).

El parlamentario explicó que “la verdad es que nosotros hemos trabajado muy responsablemente sobre ese proyecto de ley, pero eso significa tener que escuchar innumerables actores que están vinculados con lo que significa el trabajo de las notarías. Nos pareció fundamental poder escuchar la voz ciudadana ante un tema que es tan relevante que afecta la vida de todas y de todos permanentemente”.

“El mismo Gobierno nos ha pedido priorizar el proyecto que modifica completamente el Sename. Así que es más bien el Gobierno el que tiene que ponerse de acuerdo acerca de cuáles son sus prioridades y sus urgencias”, agregó.

Al respecto se refirió también el diputado de Renovación Nacional (RN) Gonzalo Fuenzalida, quien alegó que “el proyecto de reforma a las notarías no se está tramitando actualmente por un mismo acuerdo del Gobierno con el presidente de la comisión, Hugo Gutiérrez (PC), de tramitar en primer orden todo el Servicio Nacional de la Niñez”.

El objetivo es, en primer lugar, “sacar ese proyecto para luego abocarnos a notaría, y eso creo que va a ser desde marzo, por lo cual la demora, de alguna manera, se debe a los proyectos que estamos tramitando en la misma comisión y no a que no haya voluntad para tramitarse”, añadió.