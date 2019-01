"¡Qué susto!": Van Rysselberghe rechazó columna que nomina a Bachelet a la presidencia del Banco Mundial

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, mostró su desacuerdo con la idea de que la expresidenta Michelle Bachelet ocupara la presidencia del Banco Mundial tras la renuncia de Jim Yong Kim.

“Me parece... Se me vino una palabra a la cabeza, pero no la voy a usar, porque si no voy a salir en todas las redes (...). [N]o me parece conveniente”, dijo en entrevista con Emol.

La idea de que Bachelet −quien ejerce actualmente como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos− pudiera ejercer el cargo surgió luego que el economista Kevin Gallagher, en una columna para The Financial Times, asegurara que la ex-Mandataria “encajaría perfecto”.

“Michelle Bachelet, ex-Presidenta de Chile y exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres, encajaría perfecto”, sostuvo Gallagher en la columna.

Sin embargo, la idea no es del agrado de Van Rysselberghe, quien señaló que tras su mandato “el país quedó destruido, con el peor crecimiento en los últimos años, con una inversión que caía a pique, en donde veíamos que estaba todo paralizado, el país yéndose por la alcantarilla... ¿y la van a poner a cargo del Banco Mundial? ¡Qué susto!”.