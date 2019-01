Un sonriente Chadwick asegura que “no ha ocurrido absolutamente nada”

A primera hora de este miércoles, el Presidente de la República Sebastián Piñera encabezó en La Moneda un comité político, en medio de los pedidos de renuncia y la amenaza de acusación constitucional que pesa sobre el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

La reunión extraordinaria fue agendada por Piñera en Palacio, tras cortar abruptamente su gira en Magallanes, ante la crisis detonada por las nuevas revelaciones en el caso de Camilo Catrillanca, que tienen entre la espada y la pared a su mano derecha.

Sin embargo, Chadwick restó todo dramatismo a la reunión, pese a los rumores de cambio de gabinete que lo afectan.

Luego del comité político en Palacio, el ministro se dirigió a la Escuela de Carabineros para una actividad oficial. Ante los periodistas, se mostró sonriente, en una actitud claramente distinta al estado de tensión de ayer cuando acudió al Congreso. “Tranquilidad, no ha ocurrido absolutamente nada”, dijo.

“Estuvimos trabajando ahora en la mañana y no hay ninguna situación como de rumores o no rumores. Es una atribución del Presidente de la República los cambios de ministros y eso no está hoy en la agenda del presidente (…) y cuando el Presidente tome decisiones como es su atribución se comunicará, pero no existe absolutamente nada, así que tranquilidad”, dijo.

Consultado por las razones del retorno anticipado de Piñera desde Puerto Williams –siendo que su agenda original indicaba que se quedaría hasta el domingo en Magallanes para dirigirse a la Antártica- Chadwick también restó dramatismo al cambio de planes.

“Él adelanto su respaldo (sic) tal cual le dijimos ayer, porque él quería estar presente para efectos de colaborar y contribuir a que este clima de crispación o de mayor conflicto que se ha vivido durante esta semana pudiese atenuar”, dijo.

Respecto a la agenda que ha retomado con esta actividad en la Escuela de Carabineros, el ministro comentó que “tenemos planificada una reunión porque están todos los generales de Carabineros aquí en Santiago y con el general (Mario) Rozas planificamos una reunión para precisamente poder transmitir el proceso de reforma y modernización que estamos llevando a cabo. Hemos avanzado mucho ayer en el Senado, hoy día terminamos, de nuevo voy a Valparaíso, así que vengo a trabajar”.