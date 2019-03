Marco Moreno en La Semana Política repara que "la cobranza de cuentas en Chile es muy baja” respecto a los actos de corrupción

Podcast



El reportaje de El Mostrador que filtró millonarias ventas y comisiones sin justificación del ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba relacionadas con la venta de 160 vehículos de lujo al Ejército complicó aún más la situación del exuniformado, y sacó a la luz a nuevos involucrados, como Cristóbal Lira, uno de los propietarios de la concesionaria automotriz DITEC y que ahora es asesor del ministerio del Interior.

Sin embargo, incluso con los antecedentes, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, cree que tendrá que pasar algo, a juicio de él, inaudito para que caigan culpables. "Hay un bajo nivel de responsabilización en Chile. Nadie le cobra cuentas a nadie por nada. Da lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal y nadie te va a pasar ninguna cuenta", aseguró Moreno en el programa La Semana Política.

"La cobranza de cuentas en Chile, en general, es muy baja. Y por eso es que tenemos hoy en día a este señor Lira siendo un alto asesor del ministerio del Interior. Si no es un medio de comunicación como es El Mostrador, no nos enteramos de esta situación", agregó el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones.

Para Moreno, es peligroso que se haya comenzado a normalizar la corrupción entre las altas esferas de poder: "Parece que se ha normalizado referirse a esta situación como actos ilícitos no usando la palabra que realmente uno debería emplear para referirse a estos actos, que es la palabra corrupción. La corrupción se da cuando se da la fórmula, corrupción es igual al monopolio mas la discrecionalidad menos la transparencia. Acá se dan estos tres elementos".

"Estas situaciones estaban normalizadas en nuestra lógica política, porque creíamos que no debíamos molestar a los militares o empresarios. Esta idea de que no tenemos que afectar a los empresarios porque afectará el crecimiento económico, del cual somos esclavos en el país, depende de ellos. Y por eso no hay que tocarlos. O tocarlos muy poco", puntualizó.

"Y esto sigue manteniéndose en el espacio de la opacidad, por eso que pueden hacer este tipo de operaciones, como los Délano o Pentas. Todo eso fue posible justamente por este ambiente en donde nada de esto se conocía y estaba todo perfectamente ordenado y guardado", sentenció.