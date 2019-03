Gobierno presentará la próxima semana proyecto de ley de control preventivo de identidad

El Gobierno presentará la semana que viene el proyecto de ley de control preventivo de identidad, según lo confirmó este jueves el Presidente Sebastián Piñera por medio de su cuenta de Twitter.

"La próxima semana presentaremos Proyecto de Ley de Control Preventivo de Identidad, permitiendo a Carabineros hacer controles con + facilidad, incluyendo inspección de vestimentas, mochilas y accesorios cuando corresponda, para prevenir y evitar con mayor eficacia los delitos", comentó el jefe de Estado en la red social.

"Se extiende este control a jóvenes mayores de 14 años, porque entre el 20% y el 30% de los delitos violentos (robos con violencia, portonazos, emboscadas, etc.) los cometen jóvenes. Por supuesto tomaremos las debidas y necesarias precauciones para evitar abusos y discriminaciones", agregó.

El Mandatario también comentó que "de los más de 4,4 millones de Controles de Identidad efectuados, 1,7 millones tenían antecedentes policiales, lo que refleja buen uso de este instrumento. Estos controles han permitido detener a cerca de 100 mil personas y solo han habido 38 reclamos (menos del 0,0008%)".

El proyecto de control preventivo de identidad ha generado cierto rechazo en la oposición. Por ejemplo, el presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, acusó una “improvisación” por parte del Gobierno. “Espero que no sea una estrategia comunicacional que no resuelva el problema de fondo”, fustigó, mientras que el senador Felipe Harboe (PPD), dijo que "no están las condiciones" para dar facultades a la policía.

Sin embargo, desde La Moneda han defendido la necesidad de ampliar las facultades de la policía que busca abarcar a los adolescentes mayores de 14 años. La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, argumentó que la actual ley debe "tener modificaciones que permitan, no solamente y eventualmente, ampliar la edad para que las personas puedan ser objeto del control de identidad, y estamos hablando eventualmente de mayores de 14 años, sino que también permitir el registro sin necesidad de indicio, y aquí hablamos de accesorios, de automóviles, de vestimenta. Es súper claro: quien nada hace, nada teme".

Chadwick defiende ampliación de ley de control de identidad a adolescentes

Otro de los que defendió el proyecto de control preventivo de identidad, fue el ministro del Interior Andrés Chadwick. El secretario de Estado indicó que "el compromiso de este gobierno es el compromiso prioritario en la lucha contra la delincuencia y en buscar poder lograr la mayor seguridad ciudadana posible".

Chadwick argumentó que "lamentablemente tenemos en nuestro país una participación alta de menores de edad en delitos graves, como el robo de vehículos, los portonazos, los robos con violencia e intimidación".

El ministro también se refirió a la polémica por el afiche del diputado de Renovación Nacional (RN) Gonzalo Fuenzalida, en el que aseguraba que no todos los adolescentes "son blancas palomas".

"El punto central es que tenemos menores que participan en delitos violentos, y no podemos dejar pasar esa situación", sostuvo el jefe de la cartera de Interior.