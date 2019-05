Vicepresidente del Senado acusa a Valente de mentir por ley de pago a 30 días y el ministro se defiende

El vicepresidente del Senado Alfonso de Urresti (PS) aseguró que el ministro de Economía, José Ramón Valente mintió al endosar la responsabilidad a la Biblioteca del Congreso Nacional en el error detectado en la nueva ley que acelera los pagos a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) la que también es conocida como el “pago en 30 días”.

“Siendo autor de la ley junto al ex senador Tuma creemos que aquí nuevamente el ministro Varela miente. En la propia tramitación él trató de forzar esta ley para proteger determinados intereses, especialmente de la banca o de grandes proveedores”, afirmó el senador.

Asimismo De Urresti recordó que durante la tramitación de la norma le hizo ver al secretario de Estado que La Moneda una vez más estaba recurriendo a la “letra chica”.

“Le insistimos y está en las actas de la intervención de la discusión de este proyecto que la ley venía con letra chica y lo de hoy no hace más que confirmar la actuación absolutamente negligente del ministro Valente en esta tramitación y tendrá que dar las explicaciones de por qué la ley no está siendo operativa, que no era para nada el propósito que hubo al momento de presentarla”, dijo el parlamentario socialista.

De Urresti fue más allá señalando que “es importante que aclare por qué desapareció el párrafo, así como también tiene que dar muchas explicaciones por lo que ocurrió en el INE y sobre lo que está ocurriendo en su cartera donde se han producido situaciones anómalas”.

En ese sentido, el vicepresidente del Senado advirtió que “esta omisión de ese párrafo que claramente se discutió y fue parte del proyecto tendrá que ser aclarado por el ministro o tendremos que ir a tribunales o a la Contraloría General de la República para que se pueda dilucidar”.

El parlamentario insistió en que “el ministro Valente ha sido un actor tremendamente negativo para la cartera que dirige. Creo que es una persona absolutamente incompetente para dirigir ese ministerio y aquí hay que aclarar que ocurrió.

La respuesta del ministerio de Economía

Desde el ministerio de Economía salieron al paso de las declaraciones de Alfonso de Urresti, y aseguraron que sus dichos "no corresponden a la verdad, ni a la realidad de los hechos".

En un comunicado de la cartera de Economía, aludieron a la eliminación del inciso segundo del literal i) del artículo 4° de la ley N 20.169. "La Secretaría del Senado indicó que el artículo 2º reemplazaba por completo el literal i) y no solo su inciso primero. Por lo tanto, erróneamente dio por eliminado el inciso segundo del mismo literal y con ello la posibilidad de que las pequeñas empresas demanden personal, colectivamente o representadas por sus gremios".

La declaración sostiene que "es importante tener presente que durante la tramitación de la ley de Pago a 30 días, ni en el primer ni en el segundo trámite se discutió la eliminación del inciso segundo del literal i) del artículo 4° de la ley N° 20.169, sino que el debate se centró en la modificación de lo señalado en el inciso primero de dicho literal, esto es, que el incumplimiento de los plazos de pago del saldo insoluto contenido en la factura, fuera considerado como uno de los actos de competencia desleal. Por lo tanto, el referido inciso segundo debió mantenerse en el artículo y no sufrir modificación alguna".

"Toda esta argumentación es pública y consta en los informes, tanto del primer como del segundo trámite, así como de los documentos que sirvieron de base y referencia para la discusión y la presentación de indicaciones, esto es, la historia fidedigna de la ley".