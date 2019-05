Carabinera que agredió a joven fotógrafa en protesta del Instituto Nacional fue dada de baja

Luego del video que evidenció la brutal agresión por parte de una funcionaria de Carabineros a la estudiante de primer año de Fotografía, Javiera Godoy, en medio de los incidentes ocurridos este martes en el Instituto Nacional, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmó que la carabinera fue dada de baja por la institución.

“Fui informado por el director general de Carabineros que, como corresponde, se ha iniciado el sumario administrativo. La funcionaria ha sido dada de baja a la espera, precisamente, de que se haga la investigación y se determine si ha habido o no responsabilidades en el procedimiento”, dijo el ministro, quien aprovechó la instancia para condenar los actos de violencia en el establecimiento educacional. "Están destruyendo el Instituto Nacional, están impidiendo por la violencia que pueda funcionar normalmente", indicó.

La afectada declaró que solo sacaba fotografías en el lugar para un trabajo universitario y relató cómo fue agredida por la uniformada.

"Me agarra del pelo, me empieza agredir con una bomba lacrimógena en el cráneo, en diferentes partes de la cabeza, me tira las orejas, me saca los aros y me golpea reiteradas veces", contó.

La querella interpuesta por la Defensoría Popular

Las malas noticias para la cabo segundo de Carabineros que protagonizó la agresión no se acaban, ya que la Defensoría Popular presentó esta mañana una querella en su contra en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

En la documento, Javiera Godoy acusó que "se nos ha vejado injustamente y realizado apremios ilegítimos en contra de nuestras personas, intimidándome y golpeándome en el contexto de una detención ilegal y arbitraria, ocasionándome la terrible consecuencia psicológica, vulnerando y violentando nuestra integridad".