Víctima de Karadima llama a "no tener miedo a la retroactividad" para perseguir delitos sexuales contra menores

“No le tengamos miedo a la retroactividad”. Ese fue el llamado de James Hamilton, una de las víctimas del cura Fernando Karadima, luego de la votación de la sala de Cámara de Diputados que aprobó el proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad, con carácter retroactivo para los delitos cometidos desde 1990.

El proyecto fue aprobado por la unanimidad de los 110 parlamentarios presentes, sin embargo, hubo votación dividida para la retroactividad, que el diputado René Saffirio incluyó ,, durante el trámite en la comisión de Constitución. Este punto finalmente fue zanjado por 73 votos a favor, 20 en contra y 18 abstenciones, y es resistido por el Gobierno bajo el argumento de que afecta normas constitucionales.

Al respecto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló que “tiene que ver con principios no solo del orden constitucional, sino que del derecho internacional de los derechos humanos. Es un debate jurídico abstracto, que probablemente choca con los sentimientos que uno tiene. Uno quisiera darle efecto retroactivo pero pareciera que dentro de nuestro ordenamiento constitucional eso no es posible".

La propuesta pasó al Senado, sin embargo todo indica que deberá ser zanjada en Comisión Mixta. “Ahí probablemente donde discutiremos qué formulas podremos encontrar para resolver esta situación (…) No puede ser a través de una ley, debiera ser una reforma constitucional”, adelantó el titular de Justicia.

Saffirio defendió la retroactividad, señalando que “en el futuro, y yo espero que la Comisión Mixta apruebe lo resuelto por la Cámara de Diputados, ningún abusador de derechos humanos va a poder vivir en paz pensando que por el solo transcurso del plazo no va a poder ser perseguido judicialmente. De tal manera que todos aquellos delitos cometidos a partir del 27 de septiembre de 1990, que es la fecha en que se aprobó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, podrán ser perseguidos civil y penalmente”.

Por su parte, el diputado Matías Walker (DC) sostuvo que “el Gobierno está confundiendo el principio de irretroactividad de la ley penal que está consagrado en la Constitución, pero esto no afecta ese principio, porque no estamos hablando de la creación de un nuevo tipo penal que se va aplicar de manera retroactiva, no estamos inventando un nuevo delito”.

El mismo James Hamilton, destacó la necesidad de establecer la retroactividad ejemplificando con su experiencia personal como víctimas de Karadima. “Nosotros sufrimos el efecto de la no retroactividad. Tuvimos que empujar junto a José Murillo, Juan Carlos Cruz, nuestros abogados, y con una presión tal para que se nombrara una ministra en visita” que en definitiva permitió que se abriera la puerta para investigar la verdad y conseguir una reparación”, comentó.

“La retroactividad ya la hemos utilizado en este país, ya se hizo en el caso que nosotros nos afectó y ese fallo es un fallo sanador. Las víctimas necesitan la verdad, Chile no le puede quitar el derecho a la reparación a sus ciudadanos” culminó el médico.