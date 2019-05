Río revuelto en RN: Chahuán sostiene que la aspiración presidencial de Allamand genera "un falso síndrome del pato cojo"

Nadie quedó indiferente a la declarada aspiración presidencial del senador Andrés Allamand y la dura respuesta que recibió del Presidente Sebastián Piñera. Pero sobre todo el episodio vino a generar ruido en la interna de Renovación Nacional.

Al debate entró otro de los potenciales presidenciables de la tienda, el senador Francisco Chahuán, quien le pidió a su compañero de coalición "que baje la ansiedad", ya que su acción puede "provocar roces" en el seno del partido, teniendo en cuenta que el mismo Presidente de la República, Sebastián Piñera, calificó de "inoportuno" este hecho.

El senador Chahuán, en conversación con El Mostrador, señaló que "Allamand le falta el respeto al Gobierno del Presidente Piñera, le falta el respeto a Chile Vamos, le falta el respeto al espíritu de coalición" con su declarada aspiración presidencial.

El parlamentario sostuvo que "las aventuras personales deben hacerse en su momento", agregando que "los que creemos en los proyectos colectivos, sabemos que los momentos para lanzar carreras presidenciales no son ahora".

"Ahora hay que agotar todas nuestras energías, todos nuestros esfuerzos para finalmente hacer que le vaya bien al Presidente Piñera, que logre cumplir su palabra empeñada y que logre cumplir su programa de Gobierno", recalcó.

El integrante de la Cámara Alta, destacó que ha recorrido Chile desde Arica a Cabo de Hornos "con una finalidad distinta", la cual se basa en que "el programa de Gobierno de Sebastián Piñera se cumpla en cada una de las regiones del país, poniendo el foco en la próxima elección municipal y de gobernadores regionales".

"Una de mis pretensiones es dar la batalla contundente para evitar el aumento en representación del Frente Amplio en mi región y en el resto del país. Vamos a recuperar comunas importantes y para eso estamos trabajando en forma sostenida", agregó.

Respecto a una posible candidatura presidencial de su parte, Chahuán, dijo que "el Presidente Piñera sabe que uno está disponible para cuando sea el momento".

El legislador aseveró que la acción de Allamand "puede generar roces muy complejos desde el punto de vista de apurar la marcha de los proyectos que están en el Congreso" y genera "un falso síndrome del pato cojo", refiriéndose a los dichos del exalcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón

"No hay que olvidar que somos un gobierno de mayoría relativa y en ese sentido hay que tener claridad en términos que acá se requiere seguir avanzando en forma sostenida para que al Gobierno del Presidente Piñera le vaya bien", añadió.

Asimismo, el parlamentario hizo un llamado a "bajar la ansiedad y ser cauteloso".

"El llamado a Andrés (Allamand), con el cariño y respeto que le tengo, es a bajar la ansiedad porque hay algunos que se han hecho maestros de actuar a destiempo", concluyó.

"Un ataque gratuito e innecesario"

En medio del complejo ambiente que dejó este suceso, no todos en RN piensan como Chahuán. De hecho, el presidente de la bancada RN, Mario Desbordes, salió en defensa de Allamand, criticando las declaraciones del Presidente Piñera contra la postura de su exministro de Defensa.

“Es un ataque gratuito e innecesario", indicó a La Tercera. "Andrés (Allamand) no ha dicho que es candidato, dijo solamente que está disponible", recalcó.

El actual timonel del partido señaló que "ha habido otras personas también de RN, como Manuel José Ossandón o Francisco Chahuán, que han expresado su intención de ser candidatos sin que Piñera o el gobierno reaccionaran de esta forma".

Las palabras de Desbordes volvieron a poner en el tapete la molestia que ha experimentado el expartido del Mandatario con el Gobierno en este segundo mandato. Desde RN resienten que han sido postergados en desmedro de la UDI y recién este lunes el Presidente Piñera recibió a sus diputados con el objetivo de limar asperezas.

El parlamentario aseguró que "hay incomodidad en RN", ya que no entienden la férrea crítica del Ejecutivo hacia su senador.

"No es RN el que está anticipando la carrera presidencial. No es el presidente de RN el que está señalando que tiene candidato. No es RN. Quienes están permanentemente remarcando que tienen nombres, que tienen cartas, son otros partidos", sostuvo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de presentar una queja al Presidente Piñera, Desbordes indicó que "permanentemente están haciendo un llamado a los dirigentes a cuidar las formas, incluyendo a absolutamente a todos".

Allamand le pone paños fríos

El principal actor de esta historia, el senador Andrés Allamand, optó por poner paños fríos. “No ha existido ningún reparo. Tenemos coincidencia completa en esta materia, no hay ninguna diferencia” dijo tras participar en una reunión del comité estratégico comunicacional de La Moneda, encabezado por la vocera de Gobierno Cecilia Pérez.

Consultado por el tono de la respuesta del Mandatario, el senador comentó que “bajo ninguna circunstancia me siento aludido por las palabras, toda vez que el propio Presidente ha señalado que las aspiraciones son absolutamente legítimas. En mi caso tengo toda la trayectoria al servicio de la centro derecha”.

Añadió que “yo no tengo ningún reparo con las expresiones que ha señalado el Presidente, él ha marcado que es necesario que las campañas no se adelanten y nos concentremos en el Gobierno”.