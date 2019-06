“No podemos dejar el país a oscuras”:  el justificativo del Gobierno para defender sus cuestionados plazos para la descarbonización

El Plan de Descarbonización presentado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, ha sido blanco de una andanada de críticas del mundo ambientalista y de parlamentarios de oposición que lo consideran claramente "insuficiente” e incluso “indignante”.

Pero en el Ejecutivo salieron a defender el plan bajo el argumento de que “no podemos dejar el país a oscuras”. Así lo planteó el Mandatario ayer en Talcahuano y la misma frase fue repetida hoy por la ministra Carolina Schmidt.

El programa del Ejecutivo, conseguido después de una mesa de trabajo con las generadoras AES Gener, Enel, Colbún y Engie, contempla el cierre de ocho termoeléctricas para el 2024 y el cierre total para el 2040.

“Hay algunos que he escuchado que dicen: ¿Por qué no lo hacemos antes? ¡Cómo quisiéramos hacerlo antes! Por supuesto que sí. Pero no podemos sacar plantas generadoras de energía y dejar al país a oscuras. Tenemos que asegurarnos que cuando sacamos una planta va a existir otra fuente de energía limpia que va a proveer la energía eléctrica que las familias necesitan”, comentó Piñera este miércoles en Talcahuano.

La misma explicación dio la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt, quien en entrevista en Radio Duna aseguró que “los países tienen que actuar con responsabilidad y considerar las variables ambientales, sociales y la ciencia para que no terminemos con el país a oscuras”.

"Está bien que las ONG's luchen por más, pero los países tienen que actuar con responsabilidad y considerar las variables ambientales, la ciencia y las variables sociales para que no terminemos con el país a oscuras", indicó.

Los argumentos del Gobierno son refutados por organizaciones medioambientalistas. “La letra chica del anuncio, sin embargo, es que estaremos retirando las centrales cuando hayan cumplido literalmente el doble de su vida útil”, ha sostenido Matías Asun, director nacional de Greenpeace en Chile.

De acuerdo a Greenpeace, que el 40% de la electricidad en Chile sea quemando carbón es más propio de una economía de la época de la Revolución Industrial y no de un país que posee todas las potencialidades para basar su generación energética en energías limpias y renovables.