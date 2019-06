Tras salir del Ministerio de Economía en el más reciente cambio de gabinete, el Presidente Sebastián Piñera le ofreció al ex ministro José Ramón Valente la embajada de Chile en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo a El Mercurio, de aceptar la propuesta, Valente se sumaría a los otros ex ministros salientes a quienes se les ofreció otro cargo, como el ex canciller Roberto Ampuero, quien será nombrado embajador en España, y la ex titular de Energía Susana Jiménez, quien este lunes asume como asesora en el Segundo Piso de La Moneda.

El pasado martes, Valente, Ampuero y Jiménez, junto con el ex ministro de Salud Emilio Santelices, participaron en una cena que ofreció el Mandatario en su casa en honor a sus ex colaboradores.