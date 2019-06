Una fuerte polémica en la oposición y en las mismas filas falangistas provocó el protocolo firmado este domingo por el Gobierno con la mesa de la Democracia Cristiana y que el timonel de la Falange, Fuad Chahin, presentó como un “compromiso institucional” del partido.

El acuerdo pactado con el Ejecutivo no llevó las firmas de los dos parlamentarios DC integrantes de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz. El primero optó por retirarse de la sala al momento de la firma del protocolo, mientras Ortiz reiteró que “no firmará ningún protocolo de acuerdo más hasta no ver las indicaciones. No daré un cheque en blanco”.

Entre los senadores DC dejaron en claro que el acuerdo no es vinculante de cara al trámite en la Cámara Alta. “En el Senado la tramitación será distinta”, advirtió Jorge Pizarro, mientras su colega Francisco Huenchumilla fue más frontal y criticó directamente a Fuad Chahin señalando que “preocupa la política que está llevando a cabo el presidente del partido, porque nos está haciendo votar exactamente como vota la derecha”.

“La gran pregunta es qué nos distingue de la derecha. Y si bien nosotros estamos a favor de las pymes y en eso no hay problema, el precio que estamos pagando, es que simplemente estamos pensando igual que la derecha porque estamos favoreciendo a los más ricos, retornando al mismo sistema que tenía Pinochet”, detalló el senador DC.

El senador apuntó así a uno de los ítemes más polémicos del protocolo, el de la reintegración de los sistemas tributarios, a cambio de medidas especiales de control y fiscalización efectiva que eviten un mal uso del sistema tributario, agregando disposiciones especiales anti elusión, como señala el acuerdo.

Huenchumilla explicó que lo que están “haciendo con esta firma del protocolo es retroceder al sistema tributario vigente desde el año 1984 impuesto por la dictadura”. “Hago un llamado a los diputados a leer detalladamente el contenido del protocolo de acuerdo, porque la integración es el Caballo de Troya de la derecha”, añadió.

Críticas de la oposición

En la oposición, la jugada de Fuad Chahin provocó inmediatos cuestionamientos. Para el diputado PC Daniel Núñez -presidente de la comisión de Hacienda- el acuerdo es "éticamente inmoral" y con este tipo de acercamientos con el gobierno la DC “se aleja cada vez más de la oposición”, mientras el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, señaló que “esto evidencia que la oposición no trabaja unida”.

Por su parte, el senador PPD Ricardo Lagos Weber dijo que “si Fuad Chahin quiere llegar a acuerdo con el Gobierno, puede hacerlo, la pregunta es si ese acuerdo va a ser respaldado por sus parlamentarios. Parto de la base que una mesa de un partido responsable eso lo conversa con las bancadas porque si no, ¿qué valor tiene?”.

Mientras, el jefe de bancada del Partido Socialista (PS), Manuel Monsalve, expresó que “lamento que la DC haya cedido a votar a favor de la integración tributaria. (Es una) medida que sólo favorece las rentas de los dueños de las grandes empresas, a nadie más. Va en contra de los principios de construir una sociedad más justa y de redistribuir de manera más justa la riqueza que se genera en nuestro país”

La defensa de Chahin

Consciente de las críticas, el presidente de la DC Fuad Chahin defendió la firma del protocolo, señalando en entrevista con Radio Bío Bío que “a algunos nos les gustará el rol de la DC, pero no estamos para hacerles el gusto a ellos”.

Respecto a la actitud de los diputados DC integrantes de la comisión de Hacienda, sostuvo que ambos dieron su consentimiento al documento, pero que Ortiz se encontraba en Concepción y Lorenzini se incomodó con la aparición del Presidente Sebastián Piñera en el momento de la firma del acuerdo y por eso se retiró de la sala.