Ayer se reveló un informe que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) sobre faltas y delitos cometidos en recintos del Sename y que el diputado René Saffirio (ind.) denunció que habría permanecido oculto.

Saffirio señaló hoy que tanto el ministro de Justicia, Hernán Larraín, como el fiscal nacional, Jorge Abbott, habrían recibido hace un año un informe de Investigaciones que daba cuenta de faltas y delitos cometidos en recintos del Sename, el cual supuestamente no lo dieron a conocer. No obstante, el secretario de Estado indicó que está “sorprendido, ya que las afirmaciones no tienen que ver con la realidad ni con la verdad”.

Horas después, desde Fiscalía Nacional aseguraron que no correspondía informar al gobierno sobre este texto. "El informe no contiene datos sensibles que individualicen a niños, niñas y adolescentes ni antecedentes sobre las investigaciones penales en marcha y cuyo contenido no corresponde ser informado a autoridades de gobierno. En los casos en que se detectaron condiciones precarias, cuya solución no está en manos del Ministerio Público, los antecedentes fueron oportunamente remitidos a las autoridades pertinentes", dijeron.

"Un ejemplo de ello es la referencia contenida en el informe respecto de ‘residentes en centros del Sename con alta complejidad médica y posible riesgo vital’, individualizados por la fuerza de tarea de la Policía de Investigaciones, cuyos casos fueron remitidos por la Fiscalía Regional de Los Lagos en oficios de junio de 2018 a la Directora del Sename, a la subsecretaria de Redes Asistenciales y al subsecretario de Justicia", señaló la Fiscalía Nacional en un comunicado.

En dicho texto, el Ministerio Público relata en orden cronológico cómo se originó el informe. Ahí sostienen que el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, encargó el 6 de junio de 2018 el informe a la PDI. “En particular, se pidió contemplar datos estadísticos, metodología y análisis descriptivo de la situación de la “infancia en institucionalizada” en el país”, señalan. La PDI remitió el informe “Análisis del funcionamiento residencial en centros dependientes del Sename” el 25 de abril de 2019.

"La Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional respondió al fiscal Emilfork el 16 de mayo de 2019 que el informe podía ser entregado a terceros, pero que dado que no es facultad de los fiscales proponer políticas públicas, el documento debía remitirse al Fiscal Nacional para evaluase la pertinencia de que los antecedentes fueran entregados como insumos para programas o planes de gobierno en la materia", agregan.

"Dado que los contenidos de este informe se relacionan con el ámbito de acción de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, el documento fue derivado a esta área, la que fue encargada de coordinar una fecha para su entrega, en conjunto con el Director General de la PDI, al Ministerio de Justicia. De hecho, se había estimado como fecha tentativa el 18 de julio, lo que debe coordinarse con las autoridades respectivas", sentencian.

Por su parte la PDI señaló que son "una institución policial que aporta a las indagatorias del Ministerio Público por medio de investigaciones y peritajes, y que en este caso, así como en todos los demás en que interviene, ha actuado con estricto apego a la Ley y la reglamentación vigente".