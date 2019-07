El pasado sábado 29 de junio la ministra en visita extraordinaria de la Corte Marcial, Romy Rutherford, procesó y dejó en prisión al excomandante en jefe del Ejército general (R) Humberto Oviedo por la presunta malversación de $ 4.500 millones que habría desviado desde los gastos reservados que año a año se le asignaron mientras ocupó el más alto cargo de la institución castrense.

Así, Oviedo se convirtió en el segundo excomandante en ser imputado por el desvío de fondos fiscales para fines personales, tras el general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, que lleva varios meses en prisión y que reside a sólo dos cabañas de Oviedo, en el Batallón de Policía Militar.

Desde su cabaña, Oviedo indicó, en entrevista con el diario La Tercera, que "naturalmente tengo un gran sentimiento de injusticia sobre esta situación. Y le explico por qué: aunque no se ha dicho en público, en la misma causa donde se me ha privado de libertad, ya en febrero de este año solicité la recusación de la ministra Rutherford, en razón de la existencia de diligencias que, según trascendidos de prensa, ella habría dispuesto en mi contra, a pesar de la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional en enero, lo que, a mi juicio, demuestra que la jueza ha actuado con parcialidad".

A su juicio, le parece insólito que Rutherford argumente que lo procesa por otra arista que no ha paralizado el Tribunal Constitucional. "Cuando nuevamente apareció en la prensa que se estaban realizando diligencias en mi contra recurrí al TC para confirmar esta información y ejercer los derechos y acciones que correspondan, puesto que -justamente- como dijo la Corte Marcial en febrero, yo no podía realizar diligencias en la causa que lleva la ministra por estar suspendida, y además, carecer de conocimiento del sumario. A pesar de ello, hoy, de manera sorprendente la misma Corte Marcial se niega a pronunciarse sobre esta suspensión. O sea que, según la Corte Marcial, la causa está suspendida para defenderme, pero no para encarcelarme", añadió.

Según Oviedo, Rutherford "está desobedeciendo la orden que el TC dio en enero de este año, al menos en lo que a mí respecta, y como de la misma forma se pronunció la Corte Marcial sobre cómo debía entenderse la suspensión".

"Según la Constitución, todos los procedimientos, sean de juzgados civiles o militares, deben respetar el debido proceso y en este aspecto puntual, como en otros, el que se sigue en mi contra no lo respeta", sentenció, recalcando nuevamente que "en ningún caso" utilizó dinero del Ejército para gastos personales.