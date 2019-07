La DC se acelera en anunciar un acuerdo por reforma previsional y gatilla un nuevo conflicto en la oposición

En todo un enredo se ha convertido la tramitación del proyecto de ley de reforma de pensiones en el Congreso. La Democracia Cristiana comunicó que se había llegado a un acuerdo con el Gobierno en torno al ente público encargado de administrar el 4% de cotización adicional, y destacó que su “liderazgo” permitió articular este entendimiento con el PS, el PPD y el PR.

Sin embargo, a primera hora, Tucapel Jiménez (PPD) salió a desmentir el acuerdo anunciado por la DC y el Gobierno: “El que vota en la Comisión de Trabajo soy yo y no he tenido ninguna conversación”, aclaró, dando a entender que se enteró por la prensa del acuerdo.

En la oposición hay malestar por el episodio y coinciden en que la DC a través de Gabriel Silber se aceleró con el anuncio del acuerdo y se dejó llevar por sus ansias de mostrarse a la cabeza de la negociación con el Gobierno. Pero la consecuencia de esto es que abrió un nuevo frente de conflicto con el resto del bloque opositor.

“Se faltó a la verdad”, dijo la diputada frenteamplista Gael Yeomans, presidenta de la comisión de Trabajo.

El nombre de Jiménez incluso aparece en una pauta de prensa enviada por la DC, que informaba de un punto de prensa a realizarse en el Congreso a las 10:15 horas de hoy para comunicar los alcances del acuerdo.

“Me parece todo extraño lo que ha ocurrido acá, me parece irresponsable, si el Gobierno tiene un acuerdo con la Democracia Cristiana que lo diga abiertamente, conmigo no ha conversado nadie, conversé con el presidente del partido (Heraldo Muñoz), tampoco, así que todo lo que ha ocurrido acá es sumamente extraño”, dijo Jiménez.

Desde los otros partidos involucrados por la DC, también hubo desmentidos. “En estos momentos no hay acuerdo”, ratificó por su parte el jefe de bancada PS, Manuel Monsalve, cuyo nombre también fue incluido en la pauta de prensa. Gastón Saavedra (PS) insistió, por su parte, en que “no hemos llegado a acuerdo, el Gobierno debe enviar las indicaciones como corresponde porque esas que están ahí no nos satisfacen”.

En medio de este panorama de dimes y diretes, la ministra vocera Cecilia Pérez aclaró que el acuerdo por reforma previsional solo incluye a la Democracia Cristiana. De hecho, al ser consultada al respecto a un punto de prensa aseguró que el acuerdo “al menos con la DC hasta ahora y esperamos que se sumen muchos parlamentarios más”

Las indicaciones

El meollo del acuerdo apuntaba a poner claridad sobre el ente público que se hará cargo del 4 % de cotización adicional, que se denominará Consejo de Ahorro de Seguros Sociales (CASS). Las indicaciones sólo fueron entregadas esta mañana a los parlamentarios integrantes de la comisión. Eso también fue motivo de crítica por parte de los parlamentarios opositores.

“Hoy en la mañana llegó un documento, que además dicen que es un borrador, ni siquiera es el oficial (…) pero básicamente es lo mismo, la facultad que va a tener el ente, no viene incorporada la solidaridad que nosotros es un requisito fundamental, aumentar ese famoso 0,2%”, indicó.

De acuerdo a las indicaciones, la nueva institución, el Consejo de Ahorro de Seguros Sociales (CASS) será administrado por un grupo de cinco consejeros y tendrá como objeto "administrar el Ahorro Previsional Adicional (4%), el Seguro de Dependencia, el Seguro de Acompañamiento de Niños y Niñas de la ley N° 21.063 y otros programas de seguros sociales que determinen las leyes". También se señala que deberá "llamar a la licitación pública para la gestión de los recursos del Ahorro Previsional Adicional, y adjudicar el servicio a uno o más Agentes de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional, suscribiendo los contratos respectivos, o declarar desierta la licitación.

Si bien la idea del Gobierno era votar hoy mismo, la presidenta de la comisión notificó que necesitan tiempo para analizar las indicaciones ingresadas por el Gobierno. Finalmente, la comisión fijó para mañana jueves de 9 a 13 horas la sesión para votar este tema, informó la diputada Yeomans.

En Twitter, Yeomans fue más dura y sostuvo que “la reforma de pensiones se discute de cara a la ciudadanía. No negociando en las cocinas de las directivas de partidos de la Ex Nueva Mayoría y el Gobierno. Como Frente Amplio no seremos parte de quienes se arreglan los bigotes entre ellos”.