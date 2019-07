Congreso vuelve a hacer gallito a la “cocina” de la agenda institucional de Chadwick

“Es en el Parlamento donde se legisla y se vota; no sigamos dando vueltas largas”. La frase del presidente de la Cámara de Diputados Iván Flores (DC) en la cuenta pública ante el Congreso Pleno, ante el Presidente Sebastián Piñera y sus ministros del equipo político fue todo un llamado de atención desde el Poder Legislativo hacia la estrategia del Ejecutivo de buscar “acuerdos institucionales” por fuera del Congreso.

El dardo de Flores apunta directo a la ronda de audiencias y gestiones que ha encabezado el ministro del Interior Andrés Chadwick, a quien el Presidente Sebastián Piñera, encomendó esta tarea.

En el Congreso miran con sospecha estas movidas del jefe de gabinete y esta no es la primera vez que desde las testeras del Poder Legislativo alzan la voz respecto a esta “cocina” que ha puesto en marcha el Ejecutivo. Ya en junio pasado, el mismo Flores se mostró contrariado al enterarse a través de la prensa de los cambios que el ministro Chadwick tiene en carpeta para el Poder Legislativo como parte del acuerdo nacional para mejorar la calidad de la política y de las instituciones. En tanto, su par del Senado, Jaime Quintana (PPD) dijo en aquella oportunidad que “el Gobierno nos invita a la foto, pero se inclina por la estrategia de la imposición y no del diálogo pues no escucha ni acoge nuestras propuestas”.

“Se está dejando pasar el tiempo"

Así las cosas, la Cuenta Pública fue una nueva oportunidad para el Congreso de poner los puntos sobre las íes en esta materia. Aprovechando la testera, Flores advirtió que “son buenas las comisiones, sí; las consultas, sí; pero, no podemos pasarnos en eso. Hay que aprovechar el limitado espacio que nos queda y es el Congreso el espacio privilegiado para el diálogo y los acuerdos”.

“El Parlamento es el lugar institucional para lograr acuerdos políticos-legislativos y en ello la democracia no tiene atajos. El Parlamento no es el final del camino… pero es el camino compartido de principio a fin, al que no se llega con acuerdos preconcebidos”, subrayó, añadiendo que las condiciones para los acuerdos políticos son que el diálogo sea institucional; claro y amplio; sustancial y no cosmético; además de oportuno, realista y factible.

Flores también hizo un llamado a apurarse con la concreción de los acuerdos. “Probablemente lo que no se logre en los dos próximos semestres no se conseguirá en los tres siguientes sin afrontar mayores dificultades y en medio de un clima político electoral seguramente más tenso que el actual”, manifestó el titular de la Cámara.

Flores asumió que “a casi la mitad del segundo año de ejercicio de Gobierno y del período parlamentario, los resultados legislativos en las áreas consideradas como prioritarias por el propio Ejecutivo y principalmente por los ciudadanos, no muestran todavía resultados prácticos”.

“Se está dejando pasar el mejor tiempo disponible de esta administración, y esto no es bueno para nadie, no nos puede dejar conformes. Hay decisiones importantes que tomar y, en pocas palabras, hay que reconocer que estamos retrasados, pero aún tenemos la oportunidad de ponernos al día. El tiempo se acorta y de allí nuestro apremio”, puntualizó, señalando que los diputados están disponibles para avanzar con celeridad en temas donde los ciudadanos requieren respuestas rápidas y efectivas a sus demandas.

En la parte final de su alocución, Flores exhortó al Gobierno “a que se concentre y aboque a la tramitación legislativa de sus reformas, sin rodeos y sin más comisiones sucedáneas, con amplitud y fuerza…con prioridad sustantiva por sobre lo accesorio o mediático”.

Por su parte, Quintana también emplazó al Gobierno a que “analice y recoja debidamente las propuestas que los distintos sectores le han presentado en materia de fortalecimiento institucional”.

Pero también puso demandas concretas sobre la mesa, como una Nueva Constitución y una ácida crítica al Tribunal Constitucional, un tema que justamente la agenda de Chadwick no tiene en carpeta. “Chile tiene dos cámaras, no tres. Es urgente una reforma al TC que garantice el respeto al trámite legislativo y a la democracia”, dijo.

No a la reducción de parlamentarios

Pero ese no fue el único llamado de atención desde el Poder Legislativo hacia el Gobierno. Ambos presidentes de las cámaras también manifestaron su rotundo rechazo a la propuesta del Presidente Sebastián Piñera de reducir el número de parlamentarios.

Quintana planteó que “volver a la lógica binominal de la transición es retroceder”. “Reducir el número de sus miembros (del Congreso) no es una forma acertada de enfrentar la problemática ni de mejorar los niveles de confianza hacia el Poder Legislativo. Así lo han expresado la mayoría de las bancadas, la academia y distintos estudios sobre política y gobernanza", indicó.

Asimismo, hizo una comparación, y señaló que “cada congresista chileno representa aproximadamente a 86 mil personas. En los países nórdicos, en cambio, cada parlamentario representa en promedio a cerca de 25 mil habitantes".

Por su parte, el diputado Flores sostuvo que "esta Cámara refleja la rica diversidad humana y política de Chile. Aquí y en los distritos construimos a diario un mismo país a partir de su diversidad y a eso no se le puede poner precio".

Y en un claro mensaje al Gobierno, notificó que “podemos mejorar nuestra eficiencia y eficacia, sin tener que perder diversidad o representatividad, sólo por disminuir parlamentarios como propone el Ejecutivo".

Sin embargo, el Gobierno no está dispuesto a ceder en esta materia. La ministra Cecilia Pérez dijo que la reforma constitucional será presentada "con un sentido de urgencia" y argumentó que “tenemos una diferencia sin duda, y es una diferencia profunda, y es que nosotros no compartimos que el actual número de parlamentarios sirva para ejercer un trabajo eficiente como lo requiere la ciudadana y por lo tanto vamos perseverar en nuestro proyecto propio de rebajar el número de parlamentarios, tanto de diputados y de senadores”.