Profesores volverán a las aulas de clases tras confirmar fin del paro

Luego de 50 días de movilización, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, confirmó el fin del paro luego de dar a conocer los resultados de la consulta que se llevó a cabo el lunes.

El 65,70% de los votantes eligió la opción de deponer el paro, mientras que 34,30% votó por continuar la movilización.

Aguilar informó que quienes estén período de clases, deberán regresar a las aulas el miércoles, mientras que otros, por calendario oficial, tendrán que hacerlo el próximo lunes.

Tras dar a conocer los resultados, el presidente del magisterio comentó que "nos movilizamos y le dimos una elección a esta elite arrogante, de que se nos tiene que tratar con otra actitud, con respeto, un Gobierno que no quería dialogar, que recién en la cuarta semana se sentó a conversar con nosotros".

"Un movimiento del cual estamos orgullosos, sentimos la responsabilidad de darle continuidad más allá de esta lucha específica, no sólo por los temas pendientes que quedan y no vamos a renunciar, sino también porque la ciudadanía ha visto en los profesores y profesoras un referente y nosotros vamos a responder ese requerimiento", agregó.

El dirigente gremial también manifestó no estar contento con la propuesta del Gobierno y que seguirán manifestándose. "No estamos satisfechos con la respuesta que nos dio el Gobierno, nos ha dicho que hay temas que no se pueden solucionar y nosotros decimos que es su obligación solucionar los temas, no nos parece aceptable que se quiere imponer una reforma curricular que es dañina para nuestros jóvenes".

Sin embargo, reconoció que "hay algunos puntos en donde hay avances y vamos a exigir que se cumplan".