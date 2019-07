Director de Junaeb apunta al "sistema burocrático" por demora en el cobro de multas a proveedores

El director nacional de Junaeb, Jaime Tohá, se refirió este miércoles al informe de Contraloría que reveló multas millonarias a empresas infractoras que proveen al programa de alimentos, y que no han sido cobradas.

El informe de Contraloría, revelado por Radio Bío Bío, sostiene que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas no ha realizado el cobro de más de 14 mil millones de pesos en multas desde 2012 a 2018. El documento también señala que en algunos casos se han demorado más de mil días en llevar a cabo las multas.

Al respecto, Jaime Tohá reconoció que los cobros de las sanciones no se han hecho efectivos debido a "sistemas burocráticos complejos en el pasado", que hacían prácticamente imposible realizar el cobro, y en ese sentido, calificó de "inapropiado" al sistema.

El documento del ente contralor da cuenta de que las empresas Consorcio Merkén, Fedir, Comercial Alimentos y Fedir Chile son las que tienen mayores licitaciones ganadas con la institución. Luego de realizar una auditoría en las bodegas de éstas, se pudieron constatar 9 incumplimientos de las bases de licitación que pueden afectar directamente a los menores que atiende Junaeb.

También se hizo una auditoría a un jardín infantil en el que Merkén es el principal proveedor. Se hizo una prueba a la leche de marca Macrofood al 26% de grasa, encontrándose grumos y "sustancias oscuras flotantes al momento de la preparación".

Además se encontraron fallas en las líneas de frío de productos como carne o bodegas donde productos de limpieza se encontraban cercanos a abarrotes.

Sin embargo, Tohá aseguró a las familias que no hay problemas con la alimentación y que el programa tiene un récord histórico en calidad.

Anuncian comisión investigadora

Los diputados de oposición Daniel Verdessi (DC), Juan Luis Castro (PS) y Pedro Velásquez (FR) junto a los diputados de la DC Miguel Angel Calisto, Pablo Lorenzini y Mario Venegas anunciaron esta mañana que impulsarán la creación de una Comisión Investigadora que se dedique a indagar lo que calificaron como “un escándalo que afecta directamente a los niños más vulnerables; hechos inaceptables que deben ser aclarados a la brevedad”, en referencia al informe de Contraloría sobre las irregularidades en la Junaeb.

Al respecto, el diputado DC Daniel Verdessi señaló que “considerando estas graves irregularidades hemos decidido solicitar una comisión investigadora para estudiar estos graves hechos, dada la importancia que tiene Junaeb en la alimentación de los niños más vulnerables en Chile y su estrecha relación la educación. Hemos tomado esta decisión en conjunto con diputados en forma transversal, porque es necesario tener claridad cómo se hicieron estas licitaciones y los graves riesgos para la salud que significa, en especial, para los niños más vulnerables de Chile”.

El diputado socialista, Juan Luis Castro, dijo que “han habido denuncias reiteradas en tanto a las licitaciones donde curiosamente cuatro empresas se han adjudicado contratos por 158 mil millones de pesos. Estas empresas han incumplido sanitariamente en forma grave su compromiso de provisión de alimentos, transporte y conservación, a tal punto, que el informe de Contraloría demuestra con total claridad e imágenes, cómo prácticamente se ha casi intoxicado a niños vulnerables de solo una muestra de 15 centros de pre escolares en la RM”

Castro puntualizó que "el Estado le entregó a un privado y no supo administrar con calidad, con criterio, la alimentación de niños menores de 4 años, que son inocentes que no saben lo que están comiendo y que hoy se ven enfrentados a esta situación. Por eso, pediremos una comisión investigadora y no descartamos pedir acciones legales porque esto es un escándalo nacional para miles de niños pre escolares e incluso lactantes que están en esta condición de precariedad y que están en las manos de estas personas que los han alimentado de esta forma asquerosa e inmunda".

Por su parte, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Pedro Velásquez, recalcó que "uno de los objetivos importantes que buscaremos con esta investigadora, es transparentar como es el trabajo que desarrollan las manipuladoras de alimentos que, en muchos casos, son en condiciones deplorables, no tienen los elementos necesarios tan simples como un abrelatas, guantes y otros productos".

"Es conocido por todos que las empresas privadas hacen todo lo posible por ahorrar, no tan sólo entregando mala calidad de alimentos, sino que también aprovechándose de un grupo de mujeres en Chile, que son miles, que por necesidad trabajan por el sueldo mínimo, y lo que queremos con esta investigadora es que de una vez por todas, estas malas prácticas se dejen de hacer en nuestro país".

El diputado DC Mario Venegas, en tanto, agregó que "además de las investigación que estamos impulsando en la Cámara y respaldando, hacemos un llamado a los responsables, al gobierno, en este caso concreto al Ministerio de Educación, para que arbitre las medidas más urgentes e inmediatas a fin de poner solución a estos problemas que han sido detectados en este informe de la Contraloría General de la República, por tanto nos merece la mayor confianza respecto a los hallazgos y hace urgente la solución de ellos".