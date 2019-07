Guillermo Teillier: "Jadue se equivocó. Bachelet no apoyó el golpe contra Chávez"

El presidente del Partido Comunista (PC), Guilliermo Teillier, abordó las diferencias que han surgido al interior de la militancia con respecto al informe la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y exmandataria, Michelle Bachelet, sobre la crisis en Venezuela.

En la tienda ha habido dos posturas totalmente opuestas. Por una parte, la diputada Camila Vallejo calificó el informe como "lapidario". Sin embargo, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, señaló que "es inaceptable que el informe de Bachelet no diga nada de los intentos de golpe que ella apoyó".

En entrevista con El Siglo, Teillier aprovechó la oportunidad para zanjar la controversia. En relación a las declaraciones del edil, el timonel del PC sostuvo que "Daniel hizo una aseveración por extensión y se equivocó. Ella no había apoyado el golpe contra (Hugo) Chávez".

El presidente del PC valoró que Jadue haya llamado a Bachelet para pedirle disculpa. "Hablé con él (Jadue) por teléfono y le hice ver que había una equivocación en su entrevista. Él entendió y me dijo que haría algo al respecto. Me sorprendió gratamente que pidiera disculpas personalmente a la expresidenta, yo no le pedí eso".

Respecto a los dichos de Vallejo, Teillier dijo que "lo de lapidario me parece algo extremo.Es que para nosotros el tema de los derechos humanos es muy sensible y el informe plantea que hay casos de atropellos que el propio gobierno venezolano dice que se están investigando y que hay responsables sometidos a juicio".

"Lo importante es que hay una declaración del Partido Comunista con nuestra posición. Condenamos los atropellos a los derechos humanos, pero también tenemos señalamientos al informe. No han terminado las amenazas de golpe de Estado, ni la intervención militar extranjera, la coerción económica norteamericana se hace cada día más ominosa. Los entusiastas partidarios de (Juan) Guaidó en Chile deben dejar su cinismo de lado y explicar claramente su posición, porque Guaidó es golpista y partidario de la intervención norteamericana", complementó.