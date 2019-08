Alcalde de Puente Alto acusó que hay "clasismo" en materia de seguridad ciudadana

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, acusó que existe "clasismo" en lo que respecta a seguridad ciudadana, en el marco del tiroteo que ocurrió la semana pasada en la población Carol Urzúa, donde cinco personas fallecieron luego que un sujeto disparara contra ellas en un local con tragamonedas.

"Lo que creo que hay que analizar acá es el fondo del asunto. Tiene que ver con algo que yo dije dos o tres días antes, incluso antes de que pasara lo de ayer, que en Chile existe cierta visión social que es un poco clasista cuando se habla de seguridad ciudadana", dijo Codina en entrevista con Radio Cooperativa.

"Un delincuente también tiene derecho a un juicio justo, pero como el sistema no se lo da y no lo castiga, la gente empieza a decir 'entre que no lo castigue el sistema y se maten entre ellos, mejor que se maten entre ellos'", agregó.

La autoridad municipal también señaló que "este no es un problema puntual de este Gobierno. Este es un problema de la política de Estado que ha tenido Chile en los últimos 20 años y que creo, es un momento, un punto de inflexión".

"No podemos llegar, por ejemplo, a la próxima elección presidencial y que la delincuencia de nuevo sea el tema principal de debate. Eso significaría que han pasado los años y que no se le puso el cascabel al gato", criticó.

Por otra parte, apuntó a que en Puente Alto hay mil personas por cada funcionario de Carabineros, alegando que el promedio de la región es de más de 450 personas. "Hay cosas que se están haciendo, pero esto no se soluciona con más o menos carabineros. Acá hay un problema de estructura del Estado de derecho", dijo.