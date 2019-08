Ex Gope acusado por la muerte de Camilo Catrillanca: "En ningún momento quise asesinarlos"

Carlos Alarcón es el nombre del exfuncionario del Gope imputado por el crimen contra el comunero mapuche, Camilo Catrillanca, ocurrido en noviembre del año pasado.

En entrevista exclusiva con el canal 24 Horas, Alarcón -quien permanece en prisión preventiva- relató su versión de lo ocurrido ese día. "Siempre se puede esperar algo en ese sector de Pailahueque, desde lo más sencillo: un corte de ruta, incendio, quema de camiones".

Alarcón recordó que recibió la alerta en clave policial de un robo de tres vehículos a tres profesoras de la escuela Santa Rosa en Ercilla.

"El helicóptero manifiesta que tiene a la vista los vehículos robados, indicando que iban al sector de El Pozón (...) se fueron sumando más dispositivos policiales, y minutos posteriores seguimos la marcha hasta donde más pudimos porque había un corte de ruta. Para nosotros, un corte de ruta significa una posible emboscada. En el video se ve claramente que yo salgo apuntando con mi arma, pero con mi arma asegurada y el dedo fuera del disparador", dijo.

Siguiendo con su relato, el ex carabinero dijo: "escuchamos unos disparos, pero eran de lejos, no eran dirigidos hacia nosotros". Luego, desde el helicóptero les avisaron que los sospechosos se estaban bajando de los vehículos y les entregaron las características de sus vestimentas, mencionándoles que iban encapuchados.

"Dos personas se están subiendo a un tractor de color azul", recuerda Alarcón que le dijeron. Además, sostuvo que le recalcaron que el tractor iba hacia ellos, pero no les dijeron que los sujetos iban armados.

"Escucho el sonido del tractor, que no venía lento. Cuando tengo contacto directo con las personas, fue a 20 - 30 metros máximo". Alarcón recuerda que si bien no los vio armados, "sí los vi en actitud de fuga". También señaló que Catrillanca trató de dar marcha atrás para escapar.

Por otra parte, Carlos Alarcón reconoció a 24 Horas que si bien no estaba en conocimiento de en qué labores estaba Camilo Catrillanca y su acompañante, "la persona debía haber parado, levantar sus manos y haberse bajado. O haber esperado nuestra fiscalización".

"Yo realicé el primer disparo, yo realicé alrededor de ocho disparos (...) cuando las personas no obedecieron la intimación a detenerse y se devolvieron por donde venían (...) abrí fuego en dirección al tractor, en una zona metálica, en una parte metálica, que cubría casi un tercio del tractor. Disparé en esa zona, para mí es una zona segura (de disparo)", dijo.

El excarabinero también sostuvo que "el hecho que me digan 'fiscalícenlos', me están diciendo de que son las personas que participaron en el hecho. No son las personas que estaban buscando cilantro. Venían en actitud de figura, no había en ese momento un ataque".

"En ningún momento quise asesinarlos. Si hubiese existido la más mínima intención en querer asesinarlos, lo hubiese hecho cuando los tuve de frente, a menos de 20 metros", recalcó.

"Soy un experto tirador"

En referencia a la autopsia que da cuenta del proyectil que le quitó la vida a Catrillanca, que señala no fue por un rebote, sino por un disparo directo, Alarcón dijo que "de espaldas yo no veía al conductor, porque tiene una especie de protección, una especie de rejilla. Qué raro, le llega el disparo que tenía más protección, pero no le llega nada al acompañante que no tenía nada de protección".

"Qué raro, ¿por qué fallé? yo soy un experto tirador. ¿Por qué los tiros se me fueron todos abajo? Eso quisiera preguntarle a todas las personas que me han tratado de asesino. En mi experticia, todos los tiros hubiesen estado en la zona del cuerpo, no hubiese fallado", agregó.

"Fue un procedimiento policial, no un asesinato a sangre fría"

Alarcón también habló respecto al hecho de que fueron obligados a mentir sobre el procedimiento. "Todos los que participaron del procedimiento debíamos ir a la fiscalía pero se cambio la orden y nos mandaron a Pailahueque (...) Con quien tuvimos reunión fue con el abogado Inostroza (...) Nos empezó a decir lo que teníamos que decir".

"En ese momento no había ningún superior de nosotros en la oficina. estaban afuera en reunión de pasillo. Nos dijeron que teníamos que decir que habíamos sido emboscados, que nos dispararon. Que nunca disparamos al tractor. que el tractor se cruzó en la línea de fuego", agregó.

Finalmente, aseguró que "fue un procedimiento policial. no fue un asesinato a sangre fría".