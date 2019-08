Comandante "Ramiro" a ministro Carroza: "Al salir extraditado mi pena se dio por cumplida"

Ayer, el ministro en visita que lleva la causa por el homicidio del senador UDI, Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, Mario Carroza, finalmente pudo interrogar al exjefe operativo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena, conocido también como "Comandante Ramiro".

De acuerdo al diario La Tercera, este interrogatorio se realizó en la sala 106 del primer piso del edificio C, en el Centro de Justicia.

Uno de los temas que se tocó en el interrogatorio fue su extradición desde Brasil, país en el que cumplió 17 años de presidio por el secuestro del publicista Washington Olivetto. En total, llevaba 20 años de presidio si se suman los 3 que alcanzó a estar encarcelado en Chile, antes de protagonizar un cinemático escape.

Precisamente, la condición que puso Brasil a Chile para extraditarlo es que no recibiera una pena mayor a la estipulada en su legislación, que es de 30 años. Por eso, el debate en Chile es si el Comandante "Ramiro" tiene que cumplir 27 años de cárcel, como lo plantea el Gobierno o 10 años, como lo indica la familia del exfrentista.

Ese fue uno de los temas que se tocó en el interrogatorio: “en Brasil me encontraba en régimen cerrado y tengo entendido, por lo que se me informó siempre, que estaba cumpliendo la preventiva y ese tiempo se iba a abonar mientras se resolvía mi extradición; y mi apoderado señor Espinoza, va a solicitar a la abogada de Brasil los documentos fundantes de la ‘preventiva’ y lo que ello conlleva, para presentarlos en este proceso, en razón de abonar ese tiempo de Brasil a la pena impuesta acá. El pedido de extradición se realizó en el año 2003 y aceptado en el año 2006 y en esa fecha se me otorgó la detención provisoria por el proceso de extradición y desde ahí se comienza a contar el tiempo. Eso es lo que tengo entendido”, indicó ante Carroza.

Hernández Norambuena agregó que “a raíz de que yo tenía más de la mitad de la pena cumplida en Brasil, por los hechos de Brasil, al salir extraditado mi pena se dio por cumplida, y por lo mismo estoy seguro de que yo estaba privado de libertad con detención preventiva. Es más, eso está escrito y es el documento que enviará la abogada de Brasil, y ese tiempo se puede abonar a las penas por los procesos por los cuales he sido extraditado”.

Al finalizar, indicó que “quisiera indicar que como yo ya estaba preso cuando llegó la extradición y se accedió a ella, se escrituró la detención preventiva por ese hecho”.