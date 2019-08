Víctimas de abuso sexual rechazan defensa de Piñera a su tío Bernardino y exigen que pida disculpas

La defensa por parte de autoridades gubernamentales al Presidente Sebastián Piñera, luego de la denuncia en contra de su tío, el sacerdote Bernardino Piñera, por abuso sexual, generó la molestia de los sobrevivientes.

Tras revelarse la denuncia, Piñera, junto con señalar que toda acusación debe ser investigada, puso en duda la credibilidad de los hechos. Su primo y ministro del Interior, Andrés Chadwick, respaldó las palabras del Mandatario. "Lo que ha dicho el Presidente me interpreta plenamente", dijo.

Por otra parte, el ministro de Salud Jaime Mañalich, emitió su opinión a través de Twitter: "Cuesta creer el cuento del tío", publicó. Mientras, el ex intendente de La Araucanía, Luis Mayol, fue más irónico al señalar: "Noticia en desarrollo: Citan a declarar a los Huasos Quincheros para que informen sobre todo lo que sepan del "Cura de mi Pueblo", que en parte de la canción dice: 'Cura de mi pueblo, cuando yo era niño, me dabas santitos y me hacías cariño'. Dicha falta no estaría prescrita".

Las reacciones de los sobrevivientes ante estos comentarios no se hicieron esperar. Una de los voceros de la Red, Jaime Concha, exhortó al Presidente a pedir disculpas e hizo énfasis en el "derecho al tiempo que tiene toda víctima de abuso sexual infantil para hablar cuando pueda y no cuando deba hablar. Sus palabras son revictimizantes para los sobrevivientes".

Además, el denunciante de abuso sexual clerical, Jaime Pulgar, dijo que "aún no se ha hecho público el nombre de la persona y ya lo están denostando. Esto es lo que hemos vivido por muchos años los denunciantes".

También, la vocera de la agrupación Madres de Chile, Ximena Astorga, consideró que es necesario que el Presidente Piñera pida disculpas.

Astorga explicó que son varios los factores que pueden retrasar una denuncia. "Esos bloqueos son a nivel psicológico y pueden durar muchos años. Y a veces es una cosa que revive, que han pasado muchos años y recién recuerdan. Asimismo, hay otros que por opción deciden callar. Puede ser en cualquier momento".

Finalmente, la presidente de la agrupación No + Abuso Sexual Infantil, Claudia Guerrero, dijo que las palabras del Presidente fueron "desafortunadas". "Queremos creer que (la situación) realmente lo pilló en un mal momento", dijo.