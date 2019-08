Ascencio minimiza la renuncia del diputado Soto: “En dos años y medio se hizo diputado gracias a la DC”

El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, le bajó el perfil a la renuncia del diputado Raúl Soto a su militancia en la falange a raíz de la votación mayoritaria del lote parlamentario a favor de la reforma tributaria y la reintegración.

Soto comunicó ayer su decisión de renunciar al partido con acusaciones a la dirigencia de hacer que “el partido marche a la comparsa de un Gobierno de derecha”. Esta mañana, ratificó su decisión, que se hará oficial en los próximos días.

Pero el jefe de bancada dijo no tener ningún problema con su salida. “Yo llevo 50 años en la DC y he tenido la fortaleza suficiente para sobrellevar cualquier cantidad de conflictos gravísimos, mucho más que una reforma tributaria (…) Hay algunos que están siempre molestos, pero que aprovechan bien las oportunidades. En dos años y medio se hizo diputado gracias a la DC. Está bien, no tengo ningún drama con eso”, añadió.

Según Ascencio, “que un diputado se nos vaya del partido está dentro de lo que es el juego, de lo que ocurre, son probablemente caracteres distintos (…) solo la experiencia y la madurez te da la tranquilidad pasa sobrepasar estas cosas”.

"Hemos tenido crisis, las familias, los partidos, las comunidades tienen crisis permanentes. Yo he tenido fortaleza, capacidad para sobrellevar y pasar a una etapa superior entendiendo que los conflictos van a estar siempre en tu comunidad y no porque la gente no esté siempre de acuerdo con lo que yo pienso, entonces yo tengo que demonizar a los demás", finalizó Ascencio.