Diputado Alinco por correo contra Silber: "Ya eran vox populi los cuestionamientos"

El diputado independiente René Alinco respondió al informe de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, que señaló que el correo que reveló una eventual denuncia contra Gabriel Silber (DC), por violencia intrafamiliar, fue enviado por su asesora, María José Rojas.

"Ella cuenta con mi confianza, cuando un asesor o una asesora comete un error siempre se los deja solo para conservar la imagen", comentó a 24 Horas el ex militante PPD.

El parlamentario también comentó que la denuncia era un "secreto a voces" y que "ya eran vox populi los cuestionamientos a Silber en la oposición".

"Yo nunca me he metido en la familia de nadie, a mí me interesa solo la conducta política. Jamás ha sido mi forma decir las cosas por atrás políticamente hablando, jamás he mandado correos", sostuvo.

"El diputado Silber nunca ha sido santo de mi devoción, pero tampoco el diputado Iván Flores (quien ocupó el puesto tras el fracaso de la votación de la mesa)… pero yo no tengo problemas con alguien puntualmente", añadió, junto con remarcar que "obviamente fue un error".

"Así como se aclara esta cosa espero que se aclaren otras cosas oscuras que ocurren en la Cámara de Diputados (…) hay ciertas vacas sagradas en el Congreso y por eso estoy pidiendo que Contraloría entre para ver en qué se gasta la plata, el nepotismo, para qué los diputados van al extranjero, esos son problemas de Estado", finalizó.