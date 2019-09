Jaime Quintana por dichos de Bolsonaro sobre Bachelet y DDHH: "Es un dictador vestido de demócrata"

Desde la oposición salieron en bloque a respaldar a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, luego de las fuertes declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien respondió a las críticas de la ex Presidenta violencia policial y la situación de los derechos humanos en el país suramericano. "Señora Michelle Bachelet: Si no fuera por el personal de (Augusto) Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba", dijo el mandatario.

Las reacciones no demoraron en llegar. El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD) manifestó su opinión y señaló que "son declaraciones tremendamente agraviantes no sólo para la Presidenta sino para la memoria de los chilenos. Este es un tema sensible en Chile. Nos parece que el presidente Bolsonaro cada cierto tiempo está acostumbrando a la región y al mundo a este tipo de declaraciones. Estamos frente a una persona que en el fondo es un dictador vestido de demócrata".

Quintana agregó que "nosotros esperamos que el Presidente Piñera, así como ha tenido distintas muestras de solidaridad hacia el gobierno de Bolsonaro, también tenga la empatía y la claridad para defender los intereses de nuestro país, especialmente cuando hay un agravio de estas características".

"Esto amerita un pronunciamiento al más alto nivel, no solo de la Cancillería sino también de parte del Presidente. Creo que nos violenta ver al Presidente Piñera con tantas muestras de solidaridad hacia el presidente Bolsonaro, y en estos hechos aún no se ha pronunciado", dijo el presidente del Senado.

"Nos parece que es fundamental en esto tener una sola línea, un solo estándar, y eso tiene que ser el más elevado en materia de Derechos Humanos. Aquí tiene que haber un pronunciamiento del Presidente y la Cancillería", finalizó.

Heraldo Muñoz: Bolsonaro "no está a la altura del gran pueblo brasileño"

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, dijo que "las declaraciones de Bolsonaro revelan que no entiende en lo más mínimo las normas de un Estado de Derecho y el respeto universal a los Derechos Humanos. Es un presidente que no está a la altura del gran pueblo brasileño. Muchos brasileños deben sentirse avergonzados de su presidente".

Por otra parte, el senador del Partido Socialista (PS), Rabindranath Quinteros, exigió a través de Twitter una respuesta a la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, por los dichos de Bolsonaro contra Bachelet. "Espero amistad de Presidente Piñera no nuble su juicio".

"Bolsonaro ofende a Michelle Bachelet y a su familia y hace apología del Golpe de Estado del 73. ¿Qué dice el gobierno? ¿Dónde está el “estilo frontal” de la ministra vocera? No hay respuesta para quien falta el respeto a ex mandataria y a la democracia chilena", agregó el senador en otro tuit.