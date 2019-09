La crítica de Vallejo al Banco Central por las 40 horas: "Los economistas no ven lo que pasa en las familias"

La diputada Camila Vallejo (PC) respondió a las críticas del Banco Central (BC) respecto al proyecto de las "40 horas", y aseguró que los economistas no ven la realidad de las familias chilenas.

Vallejo agradeció el apoyo del Colegio de Profesores y sostuvo que "cuando los apoderados quieren además estar más tiempo con sus hijos y jugar un rol más importante, pero sin embargo no les dan tiempo, entonces, ¿qué esperamos de la educación de nuestro país y de nuestros niños y niñas?".

"Probablemente los economistas no ven esto, no tienen idea de lo que pasa en las salas de clases, de lo que pasa en las familias, de lo que están sufriendo muchos niños que están siendo abandonados, no porque los padres quieran abandonarlos, sino porque no pueden estar más tiempo con ellos", dijo Vallejo.

Las delcaraciones de la parlamentaria se dan luego que el presidente del ente emisor, Mario Marcel, advirtiera que un proyecto como éste junto con la sala cuna universal y la reforma de pensiones -con un 4% extra de cotización, con cargo al empleador- podría elevar el costo laboral entre 15 y 29 por ciento.

"Yo llamaría también un poco a que este debate tenga esta perspectiva. La perspectiva no pueden darla solamente economistas que no tienen experiencia en materia de relaciones laborales, que no tienen experiencia en la sala de clases y que muchas veces ni siquiera han sido trabajadores asalariados y no viven el agobio que están viviendo muchos trabajadores de nuestro país", agregó la parlamentaria.

La congresista también apuntó sus críticas al gobierno, al señalar que "tiene control absoluto en materia tributaria, en materia previsional, pero no en materia laboral, y no puede ser que con ese nivel de poder ambicionen aún más, hasta el punto de limitarnos las facultades que tenemos en materia laboral".