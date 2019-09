Foro Permanente de Política Exterior rechazó decisión de Chile de apoyar el TIAR

El Foro Permanente de Política Exterior se fue en picada contra la Cancillería chilena por el apoyo proyecto de resolución que convoca al órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para enfrentar la crisis en Venezuela.

La instancia integrada por excancilleres, parlamentarios y dirigentes como Isabel Allende, Marta Mauras, Sergio Bitar, Mariano Fernández, Francisco Huenchumilla, Ana Lía Uriarte, Perdro Felipe Ramírez y Juan Gabriel Valdés, adelantó a La Tercera un extracto de la declaración que se hará pública en las próximas horas.

"Creemos que no es apropiado en particular para la crisis venezolana, puesto que abre las puertas para la intervención extranjera incluso a nivel militar. Y, por supuesto, el Foro Permanente de Política Exterior ha sido majadero en señalar que la solución de la crisis venezolana no pasa por las armas, sino ha estado llamando permanentemente al diálogo interno, facilitado por aquellas organizaciones de buena voluntad que quieren solucionar el problema venezolano tanto en cuanto a la cuestión política como de derechos humanos", dijo la ex embajadora Marta Mauras, secretaria de la instancia.

A juicio de este foro, el TIAR "va a ahondar las divisiones en América Latina que son claramente evidentes. Chile debiera estar entre los países que mantienen una tradición en materia de política de Estado y de política exterior, pacifista, de colaboración e integración. Con esto no se consigue, muy por el contrario".