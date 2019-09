Bancada PS advierte que indicaciones a proyecto de pensiones del Gobierno son "insuficientes"

Diputados del Partido Socialista (PS) advirtieron al Gobierno que las indicaciones ingresadas al proyecto de pensiones son "insuficientes", y anunciaron que ante este panorama votaran en contra del proyecto durante la discusión en la Comisión de Hacienda.

Al respecto, el Jefe de Bancada PS, Manuel Monsalve, afirmó que "no se está cumpliendo, ni se está respondiendo a los desafíos que planteamos como oposición para tener mejores pensiones para todos los chilenos".

"El Ejecutivo no nos escuchó, no hay avances en el pilar solidario y se mantiene un reajuste mínimo en las pensiones, no hay una mirada solidaria y tampoco se fortalece el ente público que administrará este porcentaje adicional", explicó Monsalve.

Sobre este punto, agregó que "ante este panorama, los socialistas no vamos apoyar este proyecto en la Comisión de Hacienda y tampoco en la Sala", concluyó el diputado Manuel Monsalve.