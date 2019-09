Bahamas e Islas Vírgenes: revelan operaciones de OAS Chile a través de paraísos fiscales

Cerca de diez años de operaciones en Chile tenía OAS, la empresa constructora brasileña que estuvo involucrada en el caso de corrupción más grande de la historia del gigante sudamericano en el marco de la investigación denominada Lava Jato, la cual según las investigaciones de la Fiscalía también tuvo nexos en Chile.

La polémica sigue viva y, luego de que el exjerarca de la constructora, Leo Pinheiro, sostuviera que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva habría pedido plata a la empresa para la campaña presidencial de Bachelet en el 2013 -hecho que fue negado por la exmandataria-; hoy se conoce que la compañía utilizaba paraísos fiscales para inyectar fondos en sus operaciones en Chile.

Según consigna El Mercurio, la fiscal jefe de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong - a cargo de la arista chilena del caso- recopiló una serie de antecedentes sobre el funcionamiento de la filial en el país, su contabilidad, las asesorías que contrataron y si hubo o no aportes irregulares a campañas.

La información cobró relevancia generándose una carpeta investigativa, primero a raíz de lo de Bachelet y, segundo, luego de que la prensa brasileña revelara que Alexandre Portela Barbosa, exencargado del área internacional de contabilidad clandestina de la empresa, usó contratos ficticios en siete países para generar recursos ilícitos que posteriormente serían usados en el pago de coimas y caja dos (financiamiento irregular de la política) en Brasil y el exterior.

Según el exfuncionario de la empresa brasileña, las unidades de OAS en Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, Trinidad y Tobago e Islas Vírgenes Británicas habrían sido utilizadas con este fin.

Cabe mencionar que OAS tenía dos grandes proyectos en el país, que en su momento significaron millonarias licitaciones, aunque tras la serie de escándalos e investigaciones en Brasil, la firma tuvo un problemático paso por los consorcios que integraba. Se trataba del Hospital de Rancagua y la construcción del puente Chacao.

Paraísos fiscales

Dentro de los antecedentes recopilados por la fiscal Chong se encuentra un informe del Banco Central emitido el 27 de abril de 2017. En el documento se describe el tipo de transacción realizada en el extranjero y el monto entregado a la cuenta que se mantiene en Chile.

“Se cumple con remitir el detalle de las operaciones de cambios internacionales que han sido informadas a nombre de Constructora OAS Chile y Constructora Odebrecht Chile”, señala el oficio remitido a la fiscalía de acuerdo al matutino.

La PDI analizó dicha información y en su informe indicó que el monto total de las 149 operaciones de cambio internacional registradas entre 2008 y marzo de 2017 llegó a “US$ 77.682.654 y EU$ 51.745”.

En detalle, de acuerdo a la información policial, US$ 6 millones eran para amortizaciones de créditos externos; US$ 4,7 millones para aportes de capital para construir o aumentar el capital de personas jurídicas residentes en Chile; créditos externos de US$ 62,5 millones, y reexportación de aportes de capital a personas jurídicas residentes en Chile por US$ 4,4 millones.

35 transacciones eran desde las Islas Vírgenes Británicas, Americanas y Bahamas. Estos países están en la lista de paraísos fiscales de diversos organismos internacionales y el Servicio de Impuestos Internos.

El desglose de los montos provenientes de esos lugares señala que desde Bahamas provenían cerca de US$ 21 millones y desde las Islas Vírgenes, alrededor de US$ 13 millones. En total fueron US$34 millones, en operaciones que se registraron entre 2009 y 2015. Fuentes de la indagatoria indicaron que esos fondos serían de cuentas vinculadas a la casa matriz brasileña y en el caso de los créditos, estos en su mayoría tenía un 0% de interés.

En cuanto a Odebrecht Chile, el Banco Central informó que tuvo 127 operaciones de este tipo. El total fue de más de US$ 5 millones entre 1998 y 2017. Entre julio y agosto de 1998 se registraron cuatro operaciones de aporte de capital D.L. 600 por US$ 2,7 millones en total y en mayo de 2003 fueron US$ 874 mil dólares.

Conocidos los antecedentes y tras la acusación contra Bachelet, la fiscal Ximena Chong envió un oficio a Brasil para que los equipos del caso Lava Jato en el vecino país hagan “remisión de todo antecedente en que conste alguna mención a actividades desarrolladas en Chile”. Asimismo, que se remita la declaración de Portela Barbosa y se informe si en su declaración hay nuevos antecedentes sobre Chile.