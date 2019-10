En la calle tenía apoyo: encuesta Criteria revela respaldo ciudadano a la acusación constitucional contra Cubillos

El martes, la oposición no pudo hacer valer su mayoría en la Cámara de Diputados y fracasó en la acusación constitucional contra la ministra de Educación Marcela Cubillos. No solo fue una nueva derrota política, sino también el bloque desaprovechó la oportunidad de sintonizar con la opinión pública, la cual -según los datos de la encuesta Agenda Ciudadana de Criteria- se inclina mayoritariamente a favor del libelo.

La medición realizada entre el 17 y el 30 de septiembre arrojó que entre el 63% de los encuestados que ha escuchado o leído sobre el tema de la acusación, un 44% estaba de acuerdo con el libelo presentado por la oposición y un 49% está a favor de la idea de que la ministra pueda ser destituida producto de esta acusación. En cambio, un 30% estaba en desacuerdo con esta herramienta.

Al mismo tiempo, este 63% tiende a creer más bien como “genuinos” los motivos de la oposición tras la presentación de esta acusación que como “excusas para entorpecer la labor gubernamental”, como argumentaba el Gobierno.

Sin embargo, el alineamiento de cinco diputados de la ex Nueva Mayoría que votaron en contra del libelo, los DC Matías Walker y Jorge Sabag, el ex PPD Pepe Auth y los independientes Pedro Velásquez y Karim Bianchi), más las abstenciones de Patricio Rosas (ex PS) y el independiente René Alinco, hicieron fracasar el libelo contra la ministra.

Así las cosas, “hubo un disparo en los pies desde el punto de vista de la oposición si de conectar con la ciudadanía se trataba. Esta acusación tenía apoyo en la ciudadanía, pero parece que la oposición no mira datos, no evalúa la información y se fue en contra”, comentó a El Mostrador el director ejecutivo de Criteria Research, Cristián Valdivieso.

En los hechos se “vuelve a generar la imagen de una oposición fragmentada, desarticulada, y con poca capacidad de conducción”, añade el analista. Y para peor, otro error de estrategia de la oposición fue que, a diferencia del proyecto de 40 horas, no se salió a la calle a buscar el apoyo ciudadano.

Por otro lado, si bien la ministra Marcela Cubillos sale fortalecida en esta pasada, los números tampoco la favorecen, porque su evaluación negativa de 42%, es ampliamente superior a la percepción positiva de su labor que apenas llega a un 15%.

“Por eso tampoco parece tan claro que lo que venga sea coser y cantar para la ministra. Se anotó un triunfo, pero deberá hacer algunos movimientos en su gestión para recuperar el tono y recuperar el apoyo ciudadano que ha perdido”, comenta Valdivieso.

Asimismo, y pese a que durante este período, la oposición ya ha fracasado en las tres oportunidades en que ha intentado una acusación constitucional, los encuestados tienden a estar más de acuerdo que en desacuerdo con la facultad parlamentaria de destituir ministros mediante acusaciones (48% vs. 25%).