Salida de Salaberry revela lucha de poderes por quedarse con la Subdere, “la gallina de los huevos de oro” de Interior

La salida de Felipe Salaberry dejó un amargo sabor al interior de la UDI. El ahijado político de Jacqueline van Rysselberghe dejó, en medio de un escándalo, su puesto en la cartera de Interior, marcado por filtraciones respecto a su renuncia, que podrían haber venido desde la misma Moneda, según señalan desde la UDI; y justo, en medio de una guerra interna desatada entre los militantes de RN y los gremialistas, que son parte Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

Pero la política y desencuentros de partidos no son la única razón por la que “duele de sobremanera”, según un parlamentario de la UDI, la renuncia de Salaberry. También duele en la cartera de varios municipios administrados por alcaldes de Chile Vamos. La Subdere es la encargada de financiar un sinfín de proyectos municipales y regionales, a los que postulan los vecinos y vecinas que votarán en las próximas elecciones Municipales y de Gobernadores Regionales, lo que hace al puesto más que atractivo.

El presupuesto para este tipo de proyectos, puede llegar a los $80 mil millones al año, a través del programa de Mejoramiento de Barrios y el Programa de Mejoramiento Urbano, los que son entregados “en base a la discrecionalidad del subsecretario”, señalan desde la Subdere. Hasta la fecha, para el programa de Mejoramiento de Barrios se han asignado M$37.665.722, aunque el presupuesto inicial otorgado por Dipres fue de M$27.030.897.

Desde la Subdere reconocen que es sabido que en estas asignaciones pesan los índices del “municipio amigo”, más que los instrumentos con los que cuentan, y que en la última década ningún Gobierno ha tenido la voluntad de reglamentar la entrega de estos recursos. “Es la gallina de los huevos de oro”, agregan. También señalan que estos programas se “abultan durante el año”, como es el caso del programa para el Mejoramiento de Barrios, el que es asignado en función de lo que los propios vecinos solicitan a la municipalidad, “la Dipres siempre de golpe pasa mil millones de pesos, o más, para estos programas durante el año”.

Según publicó La Segunda, del programa de Mejoramiento Urbano, el 37% de los recursos ejecutados fueron a parar a alcaldes UDI, entre los que destaca Maipú, dirigido por Kathy Barriga y otros RN, en total, los alcaldes de Chile Vamos concentraron el 28% de los recursos ejecutados. Cabe recalcar que este fondo tiene un presupuesto de $42 mil millones. En la Subsecretaría destacan que a pesar de que hay “municipios prioritarios” por sus necesidades, “muchas veces se opta por entregar estos recursos a comunas con dinero”.

Además, quien dirija la Subdere deberá cerrar los últimos ajustes a la Ley de Elección de Gobernadores y Gobernadoras Regionales (GORE), un terreno en constante disputa entre la UDI y el resto de los partidos de Chile Vamos. Al interior del oficialismo se denunció en reiteradas ocasiones, que el subsecretario Salaberry habría intentado retrasar la definición de las atribuciones para los GORE, par evitar revelar cuál será efectivamente la independencia económica que tendrán respeto de la figura del Delegado Presidencial. Un accionar que había despertado la queja de varios parlamentarios de Renovación Nacional y de Evópoli, disconformidad que habría jugado en contra de Felipe Salaberry, en medio de la crisis desatada luego del conflicto por el incidente de tránsito que protagonizó en Ñuñoa y la revelación de otros actos reñidos con la probidad como fue el caso de la contratación y aumentos de sueldos reiterados de la pareja del ex subsecretario en la Intendencia de Arica y Parinacota.

Al interior de Chile Vamos reconocen que en RN “supieron aprovechar la ocasión”, que la salida de Salaberry significa que la senadora Van Rysselberghe estará “un poco más lejos de Interior”. Es más, llamó la atención que se nombrara a una jefatura de “bajo perfil”, como María Paz Troncoso, jefa de la División de Desarrollo Regional, como subsecretaria interina, y no a Eugenia Martínez, “el verdadero brazo derecho de Salaberry” en la Subdere, o a otros candidatos del círculo cercano de la senadora, lo que es visto como una señal desde el Gobierno, al interior de la subsecretaría.

Una treta política

Si bien, no tiene la altura de un Coronel, Felipe Salaberry es calificado como “histórico militante” de la UDI, estatus suficiente para que el gremialismo mueva toda su estructura en busca de defender a uno de los suyos. Fue dirigente estudiantil de la Universidad Diego Portales, vicepresidente de las juventudes del partido, secretario ejecutivo en avenida Suecia, y luego diputado tres veces consecutivas, pero tras dejar el parlamento en 2014, “le costó mucho reinventarse”, reconocieron al interior de la tienda. Datos que explican el porqué de la defensa a ultranza que operó desde la mesa directiva gremialista en defensa del ahora ex Subdere.

En la UDI, reconocen que están dolidos con el actuar del Gobierno, y dudan respecto al rol que tuvo La Moneda en la filtración de la renuncia de Salaberry. Incertidumbres que también se extienden a los nombres que han circulado para ocupar el puesto en la Subdere, ya que se estaría “probando la mejor carta y quemando otras en la prensa”, señalan desde el oficialismo.

También están molestos con RN, luego de que hicieran públicas las palabras del Presidente en una cita privada. El mandatario habría dicho textualmente: “Para que ustedes sepan Salaberry renunció”. Dentro de la UDI también hay quejas contra el actuar del propio Salaberry, a quien acusaron de haber tenido un actuar errático, y que aquello complicó la negociación de su partido con La Moneda.

Desde la casona ubicada en avenida Suecia, sindicaron que el primer responsable de su salida fue él mismo, quien, si bien, se vio en una situación compleja, no habría tenido el calibre político necesario para controlarla de mejor manera. Agregaron que la bala de plata en medio de la tensión, fue el respaldo que el alcalde RN Andrés Zarhi le entregó a los funcionarios de la municipalidad, versus la versión de desmentido del ex parlamentario. Aquello “fue una quitada de piso que sintió fuerte”, aseguraron.

Aunque la reunión con el Presidente Piñera, que se llevó a cabo el día martes, selló su salida, esta cita estaba solicitada desde el día anterior por el propio Salaberry, y donde el propósito de la misma era el de avisar que dejaría su oficina. En Palacio, causó molestia el actuar errático que tuvo el ex Subdere, quien el mismo lunes -pasadas las 17 horas- le hizo saber a sus cercanos, incluyendo senadores de la bancada gremialista, su decisión de renunciar al cargo. Aquella jugada activó el protocolo partidista para ejecutar la salida, y negociar el enroque. La información también se puso en conocimiento de sus jefes en Interior.

Filtrada la información a los medios el mismo lunes, Salaberry habría echado marcha atrás. Lo que no calculó, es que su suerte ya estaba echada y que hasta el nombre que barajaba su partido para su reemplazo había sido filtrado, el actual director de Sercotec, Cristóbal Leturia. “Aún no estaba frío el muerto y ya existía su reemplazante”, señalaron desde su partido, en alusión, al complejo escenario en que el Subdere se metió, y del cual no volvió a encontrar la salida.

Fuentes cercanas al histórico dirigente UDI aseguraron que hubo un espacio de luz entre lunes y martes, previo a la cita con el jefe de Estado, pero, el desmentido vía WhatsApp que Salaberry envió a una serie de chats de diferentes autoridades de su partido, luego de la cita del Presidente Piñera con los diputados RN, habría molestado de sobremanera en la casa de Gobierno, pues se habría asumido que desmintió al propio Mandatario frente a los suyos.

En el partido, si bien hay varios que lo excusan por su actuar, al afirmar que los problemas familiares que le acarreó el caso se tornaron incompatibles con la continuidad en el cargo, no son pocos los que los responsabilizan de todo, ya que dejó al partido “off-side”, sin haber alcanzado a negociar adecuadamente su salida y reemplazo.

Donde si se mostró alineada la tienda, fue en el respaldo a la versión que rechaza toda veracidad de la acusación en su contra y que terminó, además, con su hermana, Iris, fuera de la municipalidad, y con su actual pareja cuestionada en la intendencia de Arica y Parinacota.

Alivio en la Subdere

Al interior de la Subsecretaría los ánimos “están calmos, tranquilos”, reconoce un funcionario. La salida del militante de la UDI no causó gran sorpresa, ya que “hace meses” se observaba una tensión entre quienes dirigían la Subdere y los miembros de RN en el gobierno central. Además, se suman los roces con los gremialistas del sector del diputado Javier Macaya, debido al maltrato sufrido por Pía Margarit, ex jefa de políticas públicas de la Subdere, por parte de Juan Ricardo Garrido, jefe de asesores y también cercano a Van Rysselberghe.

Una tranquilidad que estaría marcada por la ausencia de Felipe Salaberry, quien cultivó una dispar relación con sus subalternos. Quienes trabajan en la subsecretaría reconocen que el militante de la UDI tenía “arranques de genio”, se “ofuscaba rápido” y le gustaba mantener el control de todo, “el estilo Salaberry, bueno para escucharse asimismo y a nadie más”.

Agregan que él “nunca dejaba de hacerte sentir que era ‘el capo’” y que en la celebración del 18 de septiembre dio por terminada la ronda los discursos al decir: "Parece que algunos no entendieron que esto no era una asamblea", debido a la intervención de un dirigente de funcionarios. Acto seguido “se ofuscó y se fue”. Posteriormente pidió vacaciones, a pesar de que había afirmado que no tomaría días libres en Fiestas Patrias.

Una de las preocupaciones que se mantienen al interior de la Subdere es la permanencia de Juan Ricardo Garrido. El también militante UDI era su brazo derecho, y no es querido al interior de la subsecretaría, principalmente por el altercado que tuvo con Pia Margarit.