Pepe Auth ante solicitud de dejar la vicepresidencia en la Cámara: "Si todas las bancadas me lo pidieran, yo renunciaría"

Uno de los principales apuntados por la oposición en el fracaso de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, fue el diputado independiente Pepe Auth. De hecho, a tal grado llegó la molestia que el parlamentario socialista, Jaime Naranjo, realizó una protesta en la Sala, llevando dos carteles que decían "Renuncia Auth a la mesa".

“Yo quiero emplazar al diputado Auth a que tome el camino que corresponde, que renuncie él. Porque él cometió un acto de irresponsabilidad política y, por lo tanto, ya no goza de nuestra confianza”, dijo en ese entonces Naranjo.

El aludido finalmente respondió a las críticas por su voto contra el libelo, argumentando que su cargo, vicepresidente de la mesa de la Cámara, no significa una responsabilidad política para con la oposición. “No es un pacto político, es un pacto administrativo. Si todas las bancadas de oposición me lo pidieran yo renunciaría, porque eso significa que yo les tendría que entregar mi voto y mi opinión a sobre cerrado”.

“Desde el inicio de la acusación yo dije, en privado y en público, que no tenía proporcionalidad, y que iba a votar en contra“, agregó, en declaraciones emitidas al programa Mesa Central de Canal 13.

Sobre su voto en contra de la acusación, Auth argumentó que no estaba "en juego la educación pública. Si la sacan van a poner a un ministro que esté en su misma línea". “Posiciona mal a una oposición que su unidad sea posible solo para castigar a una ministra (…) hubo un ciclo de revanchas que terminó con Harald Beyer, y yo lo digo con vergüenza, voté a favor de eso por solidaridad con Yasna Provoste y por otros motivos. Pero me arrepiento, porque es muy injusto, muy desproporcionado”, afirmó.

“Yo tengo un concepto de la oposición, la que necesitamos no es una que por reflejo vote a favor o en contra, sino que tiene que analizar y reorientar los proyectos”, explicó.

“Hay muchos que todavía ven la unidad opositora desde la lógica binominal. Hoy la unión no puede ser de la A a la Z, primero tiene que haber un reconocimiento de que habrá ámbitos en que los sectores van a pensar diferentes. Si no entendemos eso no habrá unidad posible y la derecha seguirá gobernando Chile”, sentenció.