Consternación en La Pintana: bebé fue impactado por “bala loca” mientras dormía

Un lamentable hecho ocurrió durante esta mañana en la comuna de La Pintana. Un bebé de 9 meses fue impactado por una "bala loca" que ingresó por el techo de su casa, impactándole en su cabeza.

Según relatos de sus padres, la familia se encontraba durmiendo en la habitación y despertaron por un fuerte ruido, a los pocos segundos se dieron cuenta de que el menor estaba herido, llevándolo inmediatamente al Hospital Sotero del Río.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se dirigió personalmente hasta el lugar de atención del bebé y se refirió ante estos hechos.“Esto es una tragedia. Nosotros estamos con nuestro programa de apoyo a víctimas, dando apoyo psicológico, jurídico, a la familia, pero nada va a reparar el dolor que tienen. Por supuesto que vamos a poner todo a disposición de ellos, pero es una muy lamentable noticia lo que estamos viviendo hoy”.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, también se refirió a los hechos, manifestando que “no es un barrio prioritario, pero me parece increíble... Nosotros nos vamos a querellar contra ese infeliz porque no podemos resistir más, no tenemos derecho a vivir en paz".

Además agregó: "Hay muchas armas en todas las comunas periféricas, no sólo en la comuna de La Pintana. Yo voy a perseguir a ese infeliz que maniobró un arma y yo llamo al gobierno, a los parlamentarios, que hagan una ley para marcar las municiones".

Cabe destacar que aún se desconoce el autor del disparo.