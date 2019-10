Nuevos roces entre la UDI y RN: van Rysselberghe refuta a Desbordes por críticas sobre control preventivo

Los roces entre la UDI y Renovación Nacional (RN) ya no son algo nuevo. Esta vez, la presidente del gremialismo, Jacqueline van Rysselberghe, cuestionó las críticas que hizo el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien manifestó sus diferencias con el proyecto de ley de control de identidad del Gobierno.

El pleito se originó luego que el miércoles, la Cámara de Diputados aprobara, por 87 votos a favor y 58 en contra, el proyecto de ley de control preventivo de identidad, con la indicación que establece su aplicación a partir de los 16 años, y no de los 14, como quería el Gobierno.

La molestia de Desbordes radica en la decisión del Gobierno de transar en materia de control de identidad preventivo de menores, aprobado ayer en la Cámara de Diputados a partir de los 16 años, a instancias de la Democracia Cristiana. El Ejecutivo, y el mismo Desbordes, estaban por fijar dicha edad desde los 14 años, sin embargo como no estaban los votos terminaron aceptando que fuera desde los 16, como establecía la indicación presentada por el diputado falangista Miguel Angel Calisto.

Para Desbordes, esta actitud del Gobierno contrasta con la esgrimida en materia de reforma tributaria, donde Piñera ha sido enfático en que no dará su brazo a torcer con el tema de reintegración tributara, que tanto el Presidente como su ministro de Hacienda Felipe Larraín consideran como el “corazón” de la reforma.

Al respecto, Desbordes señaló en Radio Cooperativa que "tenemos prioridades distintas; el Presidente de la República no es un cabro chico, es un hombre grande que toma sus decisiones, él tiene prioridades que son ésas y yo no estoy de acuerdo con él en ese punto y no me gusta que nos traten de díscolos".

El timonel RN también criticó que "¿Por qué no podemos negociar la reintegración (en el proyecto de reforma tributaria) y sí podemos negociar el control de identidad? ¿Qué es más importante para la ciudadanía?".

Las declaraciones del ex carabinero encontraron la reacción de la presidenta de la UDI, quien dijo en Radio Infinita que “a mí me llama mucho la atención que RN equivoque su adversario". "Aquí el adversario no es el Gobierno".

“El Gobierno está haciendo en este tema (delincuencia y seguridad ciudadana) su máximo esfuerzo". "Yo creo que lo que se logró es infinitamente mejor que dejarlo tal y como está", finalizó.