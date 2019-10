Estallido social y Estado de Emergencia: el fuego y la gasolina en el fracaso político de La Moneda

El fracaso político del Gobierno y una serie de errores del Presidente Sebastián Piñera y del ministro del Interior, Andrés Chadwick, fue el tema de esta edición especial de La Semana Política, en el que el director de El Mostrador, Federico Joannon, junto al editor general Héctor Cossio y la periodista Macarena Segovia, analizaron el complejo escenario que enfrenta La Moneda luego de una semana de protestas -lideradas por estudiantes- producto del alza en el pasaje del transporte público, y que este viernes llegó a su punto más álgido con hechos violentos como barricadas, enfrentamientos con Carabineros y varias estaciones del Metro de Santiago incendiadas.

Para la periodista Macarena Segovia, el 18 de octubre negro es una de las noches más complejas para el Gobierno, considerando que es la primera vez desde la vuelta a la democracia que se invoca un Estado de Emergencia por alteraciones al orden público, "y lo hace Sebastián Piñera luego de una serie de errores que se venían repitiendo hace más de una semana que parten por una movilización por un alza del precio del pasaje de Metro, y de ahí hay una serie de errores (…) que terminaron propiciando lo que vimos ayer, que finalmente fueron distintos focos de movilización social, en donde el gobierno y el Presidente dice 'yo no puedo con esto', y le entrega el mando a los militares".

"Yo creo que se ha vivido una de las noches más oscuras para la política, y marca definitivamente cuál va a ser el sello en la historia que deja Sebastián Piñera. Eso es súper relevante porque él partió con una visión de querer ser casi un 'Ricardo Lagos 2.0', con un anhelo también de ser internacionalmente visto como un Presidente que de una u otra forma iba a liderar esta zona del mapa mundi, y pasa a la historia en portales internacionales como el hombre que trajo de vuelta a los militares a la calle por un estallido social (…) debido a los errores del Gobierno, del Presidente y del ministro del Interior también, se vivió una jornada bastante compleja", complementó Segovia.

Un fracaso rotundo del Gobierno

En tanto, el editor Héctor Cossio puso el foco en las consecuencias políticas que esta situación va a traer, las que, a su juicio, van a ser "muchas y decisivas". "Estamos frente al mayor fracaso político que ha existido en el control del orden público desde las protestas de los años 80 a la fecha. Es un fracaso político rotundo, marcado por la impericia del Gobierno en advertir que estábamos frente a una olla de presión. Todo el mundo se daba cuenta que estábamos frente a una olla de presión. Partió con las burlas, partió con no darse cuenta efectivamente que la alza en los pasajes a la gente que gana 400 mil pesos o menos, es de una brutalidad tremenda, más encima se burlan, y luego comienzan a tomar decisiones que lo único que muestran es ceguera".

Cossio agregó que "ayer a las 7 de la tarde, cuando se esperaba que el ministro del Interior o el Presidente dijera algo (...) lo que hacen es eludir, evadir el foco del conflicto, lo enfocan en un tema de seguridad que iban a controlar, aplicando la Ley de Seguridad del Estado, y luego de eso, desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, se produce un caos generalizado absoluto. Ese marco de 5 horas, donde se queman las estaciones, donde se queman los pórticos, donde la policía se siente absolutamente superada por la cantidad de focos que existen en Santiago que están en llamas, muestra que el Gobierno fracasó, pero fracasó de una manera rotunda (...) el hecho simbólico de ver de nuevo a los militares en la calle, es el resultado de eso".

"La conferencia de Andrés Chadwick, el ministro del Interior, a las 7 de la tarde, tal vez no fue lo más encendió la molestia social que ya venía presentándose, pero fue el hito político que mostró que el Gobierno y su ministro del Interior no eran capaces de ver, no eran capaces de analizar ni de sentir lo que estaba pasando en las calles. Bastaba que abrieran la ventana y miraran para darse cuenta que lo que estaban haciendo en ese minuto solo iba a recrudecer el conflicto".

La imagen de Chile ante el mundo

Las manifestaciones del viernes han puesto en entredicho la imagen de Chile ante el mundo, en un contexto en que nuestro país será sede de la APEC a mediados de noviembre, y de la COP 25 en diciembre, eventos para los que se espera la asistencia de presidentes y líderes empresariales y medioambientales de todo el mundo.

En ese sentido, Macarena Segovia comentó que "el contexto político internacional es muy relevante (...) Sebastián Piñera tenía dentro de sus objetivos políticos ser el referente latinoamericano presidencial, ser la avanzada de la COP y también de la APEC. Esta figura de mostrarse dentro de un contexto sacando a Chile como de la realidad local, entendiendo que hay movilizaciones en otros sectores del mundo, en Ecuador vimos una álgida movilización social, a Chile se le ve dentro de ese contexto (...) y echa por el suelo su imagen internacional. No hay que negar que las portadas el día viernes antes de que ocurriera la manifestación de la noche, ya estaba en las portadas internacionales cómo los secundarios en Chile estaban evadiendo por las alzas del precio de la locomoción en el país. Las portadas de hoy día van a ser aún más dolorosas para el Presidente Sebastián Piñera".