Para Ossandón la crisis tiene un gran responsable: el ministro Juan Andrés Fontaine

En medio de la aguda crisis social que tiene a Santiago por segundo día consecutivo sumido en protestas, el senador RN Manuel José Ossandón levantó la voz y exigió al Gobierno medidas concretas como “congelar las tarifas del metro y la luz”.

Pero no solo eso: el parlamentario RN pidió sacar del gabinete al ministro de Economía Juan Andrés Fontaine, a quien atribuye responsabilidad en la indignación social reinante, tras sus declaraciones pidiendo a la ciudadanía levantarse más temprano para aprovechar la rebaja del pasaje.

“Esa fue la gota que rebasó el vaso”, dijo el parlamentario en La Moneda donde asistió a una reunión con parlamentarios y alcaldes convocada de emergencia por el Presidente.

Consultado si Fontaine debe dar un paso al costado, el senador indicó que “yo no soy quién, yo haría grandes cambios de gabinete, sobre todo en economía, en todos los temas que tengan que ver con economía”.

Más temprano, Ossandón ya había disparado contra el titular de Economía. “Hay personas que no entienden lo que se está gestando. Un ministro me dijo hoy que este era un movimiento irrelevante. Evidentemente a la ministra (Hutt, Transportes) le faltó visión social, pero es de extrema gravedad que un ministro (Fontaine, Economía) le diga a la gente que es más barato levantarse más temprano. Eso es no entender nada. Después otro ministro (Larraín, Hacienda) manda a la gente a comprar flores. Son todas desubicaciones que causan desprestigio y pasan la cuenta”, indicó.

En La Moneda, además, Ossandón volvió a criticar la lectura que ha hecho el oficialismo del tema, señalando que “mi sector está tomando esto como un tema de delincuencia, de violencia, hay delincuencia pero esto tiene causas”.