Expresidente Lagos por militares en la calle: "Sacarlos da una sensación de volver hacia atrás"

El ex Presidente Ricardo Lagos abordó la salida de los militares a las calles del país, en el marco del Estado de Emergencia y el toque de queda decretado en varias regiones por las masivas manifestaciones que ya suman cuatro días.

En conversación con T13, Lagos consideró que "no se evaluó suficientemente lo que era volver a tener militares en la calle (...) sacarlos da una sensación de volver hacia atrás".

El ex Mandatario señaló que "me parece lo que esta pasando es una desconexión entre la élite política y la ciudadanía y todos somos responsables. Yo soy responsable, la gente me ve como miembro de la élite".

También agregó que "esto lo vengo diciendo hace años: Aquí hay una situación que va a explotar, porque el país sigue creciendo pero a mí no me toca nada".

"Tengo mi conciencia tranquila (…) seguramente cometí muchos errores, goberné seis años. Nunca se avanza con la rapidez que uno quiere", finalizó Ricardo Lagos.