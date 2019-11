Convención constituyente: Ossandón se desmarca del Gobierno con una fórmula mixta para la nueva Constitución

Ya son más de tres semanas de protesta, en las que una de las principales demandas es la de una nueva Constitución. El Gobierno de Sebastián Piñera reaccionó, poniendo sobre la mesa la fórmula de un Congreso Constituyente, iniciativa que no convence en la oposición, quienes son partidarios de una Asamblea Constituyente.

En medio de ese fuego cruzado, el senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, planteó una fórmula mixta: una convención constituyente que permita la fusión entre el Congreso y la ciudadanía que permita la participación de la sociedad civil en la creación de una nueva Carta Magna.

Ossandón calificó como un "tremendo avance" la propuesta del Gobierno, sin embargo, no se mostró a favor de que sean los propios parlamentarios quienes dirijan el proceso. "El actual Congreso, solo, no tiene legitimidad frente a la opinión pública", dijo a Radio ADN.

Por ello, en conversación con El Mostrador, el parlamentario precisó que "el Congreso debe ser la herramienta, pero los principales actores son los ciudadanos. Hacerlo bajo cuatro paredes sólo ratificaría lo perdidos que estamos; acá debe iniciarse una Convención Constituyente, una mixtura entre parlamentarios y la participación real de la sociedad civil, electos como delegados constituyentes".

Para Ossandón, el mecanismo para una nueva Constitución debe ser transversal y "sin tenerle miedo a que la gente sea relevante en el proceso. Hemos conversado en las últimas horas con muchos senadores y diputados, de manera transversal, para definir el esquema de participación. Pero el Congreso solo, jamás. No tendría validez".

La propuesta de Bachelet: un punto de partida

Manuel José Ossandón considera que la propuesta de Constitución que la ex Presidenta Michelle Bachelet envió en su segundo período es un buen punto de partida. "Mi idea y la de muchos con los que he hablado es que acá no hay que improvisar, la ex Presidenta Bachelet inició este camino y ya existe material disponible para no partir de cero. Luego de analizar lo bueno y malo de ese proyecto, estoy convencido que el camino es la convención constituyente con participación real, directa y transparente de la ciudadanía".

Según el parlamentario RN, los cabildos ciudadanos del Gobierno de Bachelet deben ser el punto de partida, algo que -a su juicio- "hablaría de convicción y respeto por una necesidad que ya tiene estudios y cabildos probados. No soy de los que creen que todo lo que se hizo antes está malo".

Por otra parte, el senador quitó el piso a las declaraciones de la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien aseguró que quienes están sosteniendo la nueva Constitución "son los grupos violentistas que están en la calle y que yo creo que son de extrema izquierda".

Ante ello, Ossandón sostuvo que "tras casi un mes de movilizaciones, nadie puede sostener todavía que este es un problema de orden público. Eso es no entender nada. Nueva Constitución, medidas antiabusos y agenda social amplia y de beneficio directo (son las soluciones)", dijo.

Finalmente, respecto a las declaraciones del ex candidato presidencial, Alejandro Guillier, quien emplazó al Presidente Sebastián Piñera a llamar a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, el ex alcalde de Puente Alto dijo que "más que nunca, el país necesita que la clase política esté a la altura y posturas como esa siguen ratificando que algunos apuestan al caos, a romper el Estado de Derecho, no les gusta la democracia".