Chadwick al banquillo: Acusación constitucional contra ex ministro del Interior pasa su primera prueba de fuego en la Cámara y ahora va al Senado

El parlamentario PS sostiene que "cuesta creer que usted no supiera y, en caso de alegar desconocimiento, no se entiende que no haya tomado alguna medida efectiva para conocer los detalles sobre los dañinos efectos que provocaban el disparo de balines y perdigones en las personas, para así impedir que esto continuara ocurriendo".

"Presidente, Diputados y Diputadas, recapitulando los hechos que son parte de esta acusación, y en virtud de lo que he señalado en extenso, me parece imposible negar que esta acusación carece de merito suficiente para ser revisada en el fondo por la sala y aprobarla en definitiva para que luego sea conocida por el Senado", termina su presentación.

Finalmente, fue el turno del diputado Jaime Bellolio (UDI), presidente de la comisión, quien aseguró que con este libelo acusatorio, "los acusadores nos están diciendo que nunca se puede usar la fuerza pública, al no entregar contexto".

"En palabras simples, al establecer ellos (los acusadores) que ésta es una acusación más política que jurídica, por tanto, que se acerca más al impeachment anglosajón, se agota entonces esa responsabilidad en el ejercicio del cargo. Una vez que Andrés Chadwick sale del ministerio, resuelta la parte política, solo nos queda la parte jurídica", agregó.

Entre sus argumentos, el parlamentario explicó que la orden de compra de balines que se utilizan hoy es de noviembre de 2017. "Por tanto, si alguien quiere sostener que existe hoy una política activa a fin de dañar a los manifestantes del 2019 está sosteniendo al mismo tiempo que hay una decisión política activa de dañar a los manifestantes desde el 2017. Eso es absurdo".

Por otra parte, el diputado se refirió a los casos de Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, quienes perdieron la visión tras una actuación de Carabineros, y al de César Mallea. "Debe haber justicia para Fabiola Campillay, para Gustavo Gatica, para Cesar Mallea", dijo, para luego agregar que "también tiene que haber justicia para los 2.475 carabineros lesionados, las carabineras quemadas por la molotov, la detective baleada. Y también para los miles de saqueados, y las pymes hechas pedazos".

Tras su aprobación, el libelo pasará al Senado, donde Gabriel Boric, Marcos Ilabaca y Gabriel Silber serán los diputados encargados de defender la acusación en contra de Chadwick.