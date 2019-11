Vlado Mirosevic: "El Gobierno tendrá que gobernar sin sus ideas". De lo contrario "no garantiza la estabilidad social"

Uno de los principales impulsores de las acusaciones constitucionales contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick y el Presidente Sebatián Piñera, fue el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. De hecho, sobre la primera, la que ya sorteó su primer escollo tras ser aprobada en la Cámara, aseguró que "hasta el último minuto no tenía claridad de que íbamos a poder ganarla".

"Es inédito que lográramos la votación, porque no estaba tan seguro de que íbamos a lograr los votos para acusar a Chadwick. Cuando impulsamos la acusación contra el ministro no teníamos claridad de si íbamos a ganar o no pero creo que el informe de Amnistía y de Human Rights Watch lo que hace es confirmar algo que ya habíamos tenido evidencia de que había violación a los Derechos Humanos", asegura en entrevista con El Mostrador.

"Nosotros no podíamos dejar de que eso quedara en la impunidad, esa violación no podía quedar en la impunidad, porque si bien no podemos demostrar que el ministro haya dado instrucciones para violar derechos humanos, el exministro tampoco puede demostrar que las evitó", agrega, repitiendo que "la mayoría de la gente entiende que el ministro del Interior tiene responsabilidad directa en la violación a los DD.HH. no porque él las haya instruido sino porque el Gobierno no hizo todo lo posible para evitarla".

"Yo, hasta el último minuto, no tenía claridad de que íbamos a poder ganarla, por lo tanto, me alegro de que lo hayamos hecho. Era una señal que teníamos que dar. Ahora espero que el Senado lo ratifique, no veo que tenga espacio para una cosa distinta", dice.

La "moneda de canje"

Mirosevic asegura que mientras votaban en la sala, había parlamentarios de la Democracia Cristiana que decían que votaban a favor de esta acusación contra Chadwick, pero que no repetirían el voto en el libelo contra Piñera, lo que llaman "moneda de canje".

"Lo más probable es que la perdamos, pero tiene que quedar el precedente para los futuros gobiernos de que los DD.HH. son sagrados", indica el parlamentario.

"Había que hacer la gesta, había que presentar la acusación. No puede haber espacio para ser blando en materia de derechos humanos", agrega.

La Agenda Social vs la Agenda de Seguridad

Sobre la Agenda Social, aún no se ven cambios importantes, llegando a unos planos posteriores a la Agenda de Seguridad que impulsa el Gobierno.

Según Mirosevic, "a pesar de que tenemos un sistema bien presidencialista, donde el Presidente tiene la llave para el gasto público. A pesar de eso, he visto que el Congreso ha tomado iniciativas", como la disminución de la dieta parlamentaria, las 40 hora y la Ley de Fármacos 2.0.

"He visto ausencia no sólo del Presidente, sino que de los ministros", puntualiza. Frente a eso, "tenemos que actuar en nuestras posibilidades, aunque sean pocas".

De acuerdo al análisis del parlamentario, el Gobierno está jugando a un desgaste. Pero la gente se ha dado cuenta de esto.

"Yo creo que hay mucha gente que dice que acá no se ha ganado nada y yo creo que el Gobierno tiene que entender eso. Tiene que ceder, no hay otra opción, porque mientras no ceda, hay un porcentaje de la población que dice 'no me muevo hasta que ganemos algo'".

"Si el Gobierno no entiende eso, veo muy difícil que con llamados del mundo político a que se detengan las manifestaciones pacíficas estas paren", agrega, diciendo que "tienen que concederle el punto" a las demandas.

Por eso, el diputado del PL asegura que hoy hay mayor pie para los acuerdos. "Antes, el Gobierno nos respondía que ganamos con amplia mayoría la elección presidencial. Y venimos acá con nuestro programa (...). Esa diferencia de lectura quedó clara después del 18 de octubre. El Gobierno se acabó ese día. Eso lo hizo la calle y hoy el Gobierno tendrá que gobernar sin sus ideas. Porque si gobierna con su ideas, no garantiza la estabilidad social".