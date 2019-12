Investigadores emiten carta de apoyo a profesor que quedó en prisión preventiva por dañar un torniquete de la estación San Joaquín

La Asamblea de Investigadoras e Investigadores emitió una carta en la que manifestaron su apoyo al profesor Roberto Campos Weiss, licenciado en Matemáticas, quien se encuentra con prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad, por haber dañado un torniquete de la estación de Metro San Joaquín el 17 de octubre.

La misiva ha sido firmada por 547 académicos e investigadores desde el 11 de noviembre pasado.

"Condenamos esta medida cautelar desproporcionada, pues el hecho que se le imputa no involucra una agresión contra personas y no cuenta con causas pendientes o delitos previos, por lo que dejarlo en libertad mientras se investigan los hechos, no representa un peligro para la sociedad", dice la declaración.

Agregan que "Roberto arriesga una pena de hasta 5 años si es procesado bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado, condena a todas luces, desproporcionada en comparación con todos los casos de violencia y abusos perpetrados en estos días, donde varias personas han perdido la vida, han sido mutiladas, agredidas y abusadas, tanto física, como sexualmente por parte de agentes del Estado".

En ese sentido, sostienen que "llama particularmente la atención el caso del abogado que disparó con un arma de aire comprimido a unos manifestantes en la comuna de Las Condes, el cual quedó con firma mensual mientras se lleva a cabo la investigación. Casos como estos muestran la desproporcionalidad en las medidas cautelares en relación a los hechos, y la relación que estas parecen guardar con el posicionamiento político de los imputados".

"Pedimos encarecidamente a las autoridades que, mientras dure la investigación, Roberto sea puesto en libertad y exigimos un debido proceso, en el que las penas aplicadas sean proporcionales al hecho, y no un amedrentamiento a la población para que cese de manifestarse", finaliza la misiva.