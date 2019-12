Diputado Ascencio pide citar a ex Comandante en Jefe de la Armada tras asegurar que se han detenido a 2 mil extranjeros en el país

Junto con calificar como “graves” las declaraciones del ex Comandante en Jefe de la Armada, el almirante (R) Edmundo González, el jefe de la bancada DC Gabriel Ascencio pidió al fiscal nacional, Jorge Abbott, citarlo para que haga entrega de la información que señala en su cuenta twitter, donde asegura que por acción de organismos de orden y seguridad y el trabajo de inteligencia conjunto de nuestro país y extranjeros, “se logró la detención de más de 2000 milicianos activistas venezolanos, cubanos, colombianos y chilenos que promovían una insurrección en nuestro país".

“Estoy pidiendo al fiscal nacional que cite al ex Comandante porque al parecer él tiene información que el resto de los chilenos no tiene. Es relevante que las fiscalías tengan toda la información para aclarar todos los hechos ocurridos, especialmente sobre la quema del Metro y daños a infraestructuras públicas el día 18 de octubre; y, al parecer, el ex comandante en jefe de la Armada sí tiene información, como lo señala en su cuenta Twitter”.

Ascencio agregó que “estas expresiones por parte de un ex Comandante en Jefe de la Armada son graves. Ha pasado un mes y medio y aún no sabemos quien quemó el metro. Por eso esta solicitud a la Fiscalía, para que lo cite a declarar y que entregue la información en la que basa sus afirmaciones".

En la solicitud a Contraloría, Ascencio señala que “de resultar ciertas sus expresiones, significa que el país se enfrenta a influencias extranjeras que están causando grave daño al orden público, y que debe ser conocida por las agencias de inteligencia que correspondan de nuestro país, y que servirá además al Ministerio Público para dilucidar y determinar las responsabilidades penales que correspondan. De ser, por el contrario, aseveraciones falsas, estaríamos ante una situación en que Edmundo González, en su condición de almirante en retiro de la Armada de Chile, hace uso de su tribuna y de la apariencia de contactos al interior de la Armada para causar alarma pública en un país que ya se encuentra convulsionado y que necesita volver a cauces institucionales, en lugar de expandir el temor y la respuesta violenta en la ciudadanía, participando irresponsable y deliberadamente en la entrega de información falsa que solo contribuye a generar preocupación y exaltación ciudadana".