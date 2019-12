En la octava semana de la crisis, Huenchumilla pone el foco en Piñera: “El Presidente no ha estado a la altura de los problemas”

En un día clave para el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien enfrenta la votación de la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputados, el senador DC Francisco Huenchumilla puso el foco en la falta de manejo político que ha tenido el Mandatario para enfrentar la crisis social provocada desde el estallido iniciado el pasado 18 de octubre.

El parlamentario falangista dijo tener “un reproche político” por la actuación de Piñera en la crisis que vive el país y que ya se extiende por octava semana. “Tengo una impresión política de que el Presidente no ha tomado decisiones, no ha estado a la altura de los problemas que estamos viviendo como país, y no quiere entrar al fondo de las causas por las que se produjo el estallido social” comentó Huenchumilla en entrevista con ADN Radio.

En ese contexto, el senador cuestionó en concreto los anuncios que Piñera ha comunicado en materia social, con los que ha pretendido enfrentar la crisis, señalando que “todas las medidas son paliativas, son remedios caseros que van a los síntomas pero que no van al fondo del tema; entonces, estamos escondiendo los problemas bajo la alfombra, y eso es responsabilidad del Presidente”.

Acusación a Piñera

Sobre la acusación constitucional que se está tramitando en la Cámara de Diputados contra el Presidente, el legislador DC declinó entregar mayores detalles, ya que de aprobarse, el Senado actuaría como instancia decisiva y cada parlamentario actuará como jurado.

Sin embargo, señaló que la destitución de un Presidente “es una posibilidad política que está presente, si es que no logramos resolver definitivamente esta situación crítica que estamos viviendo”.

De este modo, aludió al debate presente en la agenda y al intenso despliegue del oficialismo y del denominado “partido del orden”, la elite política transversal de derechas, centro e izquierdas que ha intentado demonizar la acusación como un "riesgo" para la estabilidad de la República y su Estado de derecho.

La acusación constitucional contra Piñera, impulsada por parlamentarios de oposición, apunta a la eventual responsabilidad que tuvo el jefe de Estado en "las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado en el último mes", en el marco del estallido social que inició el 18 de octubre pasado.

En la sesión, la defensa planteará en primera instancia la denominada "cuestión previa", es decir, los argumentos por los que consideran que la acusación no cumple con los requisitos señalados en la Constitución Política.

La Moneda apuesta a que el libelo fracase en esta instancia. La votación requiere de un quórum de mayoría simple y de rechazarse, se discutirá el fondo de la acusación. Si se aprueba el libelo, el Presidente deberá dejar de ejercer sus funciones hasta que se pronuncie el Senado, que actuará como juez y que votará para decidir la destitución o no del mandatario, pero esta vez con un quórum mayor, de 2/3.

Acusación a Chadwick

La votación del libelo acusatorio se da en un momento extremadamente complicado para Piñera, luego que la noche del miércoles, la Sala del Senado aprobara -por 22 votos a favor y 18 en contra- la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior y primo del Presidente, Andrés Chadwick, uno de sus hombres de confianza, lo que lo inhabilita para ejercer cargos públicos por los próximos 5 años.

En este marco, el parlamentario DC –que votó a favor de la acusación- destacó el mérito del libelo contra el exministro, todo un emblema del piñerismo.

“Existe una evidencia (…) que durante este estallido social se han cometido numerosos abusos, delitos y todo tipo de atropellos en contra de las personas, que constituyen una violación a los derechos que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos chilenos. Y el encargado por la Constitución y la ley respecto de la policía en el mantenimiento del orden público es el ministro del Interior”, enfatizó respecto al libelo aprobado ayer en el Senado por 23 votos contra 18, con toda la oposición alineada.

“Por lo tanto, este es un reproche político. No es un reproche a la persona del señor Andrés Chadwick, sino que es consecuencia de la alta responsabilidad que él tuvo como encargado de la fuerza pública que mantiene el estado, y que tiene el deber de respetar los derechos que la Constitución establece”, planteó.